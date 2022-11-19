А Киев кто таков?

«Оранжевая революция» - самое романтичное время украинской истории. Бескровная гармония, борьба и единство противоположного прошлого, растущий, как на дрожжах, феномен доминирования.

Геометрия времени треугольник: вершина - оранжевый Киев и две вершины основания бело-голубые Донецк и Николаев.

Шаг назад от темы. А Киев кто такой?

История предмет практичный и полезный. Можно начисто запамятовать таблицу Менделеева, разучиться приводить обыкновенные дроби к общему знаменателю, но напрочь забыть немецкую оккупацию Украины в 1918 году, уроки УНР или Брестский мир никак нельзя, ибо чревато.

Следует помнить всем престарелым хунвейбинам и новоявленным дивиантам – небрежные шутки с прошлым крайне опасны. Тут https://news.pn/ru/blogs/280631

Что было там – то уже было. И смотрящие за мировой историей зорко следят за этим.

Территория УНР в 1918 г. была чуть больше Киевской области. В Николаеве про УНР и знать не знали.

Кто там такой Киев? - шумели кораблестроители завода «Наваль», который называли горожане Французским. Рабочие судостроительного завода «Руссуд» в январе 1918 года устанавливали в Николаеве советскую власть. В марте того же года корабелы взялись за оружие и оказали сопротивление оккупационным германо-австрийским войскам.

Силы были неравны, и 17 марта 1918 года Николаев сдался на милость победителям.

Судостроительные заводы «Руссуд» и «Наваль» были переданы немецкой фирме «Блом унд Фосс», владелице крупнейших Гамбургских верфей.

Однако 20 ноября 1918 года немцы закрыли заводы «Наваль» и «Руссуд».

Одесская премьера – «Это мой город»

Много книг о Николаеве, и на разных языках – заветная мечта каждого умного и проникнутого любовью горожанина.

Автор беззаветно любит Одессу. Когда-то, начиная учиться в тамошнем педине, писала так неплохо, что предложили попрактиковаться в редакции. Но лень-матушка и расхлябанность этому помешали. Сорри, за самобичевание…

Одесситам не грех позавидовать – выходит в свет серия "Это мой город" в издательстве Оптимум.

В США, в г. Провиденс, штат Род-Айленд, живет и работает известный историк, профессор Патрисия Херлихи (Patricia Herlihy), автор занимательно-поучительной книги «Odessa. A History, 1794 — 1914».

На фото последнее издание книги в издательстве Оптима. Книжная жизнь сегодняшней Одессы не стоит на месте.

Доктор исторических наук, профессор Семен Аппатов написал так: "Книга П. Херлихи являет собой глубокий и разносторонний анализ исторического прошлого Одессы, построенный на тщательном изучении источников, литературы, отечественной и зарубежной историографии. Столь огромная работа под силу научному коллективу, а выполнена она одним ученым, причем блестяще как по содержанию, так и по форме изложения".

Вот ведь верно говорят – много книг, статей, фильмов о городе не бывает. А Николаев того заслуживает. Северное Причерноморье хранит много тайн, неизведанного, сокровищ и кладов. Любопытствуй, изучай и рассказывай всему миру.

Властям и меценатам уж давно пора давать на это небольшие гранты. Увы, некоторые документы из частных архивов можно приобрести только за деньги.

Наш исторический благотворительный Фонд «Право и Наследие Кинбурна» продолжает работу и принимает на хранение личные архивы.

Мейл : dana95ke@ukr.net

Или https://www.facebook.com/elena.kabashnaya

И к теме Отражение голубого зэка в оранжевом зеркале. Часть 2