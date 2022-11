Драпа в честь Декларации ООН

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. / Ст.1/

Этот текст Декларации ООН необходимо прочесть каждому украинцу, относящему себя к европейцам, и принять как моральное, повседневное рутинное обязательство.

Без тени сомнения в безупречности деятельности, с уважением и огромной благодарностью за гуманитарную помощь украинца в трудную военную пору – мы думаем и говорим об уникальной международной организации ООН.

Пусть это крохотное эссе будет Дра́пой (Drápa) - хвалебной песней Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Текст Декларации является первым глобальным определением всех прав, которыми обладают все люди.

Universal Declaration of Human Rights

Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948

Текст https://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html

Текст https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml

Это Преамбула и 30 статей. Вдумчивое прочтение стоит вашего времени, но доставит вам не только удовольствие безупречного правового текста, но и понимание деятельности ООН.

P.S. «Че-ло-век! Это – великолепно! Это звучит… гордо! Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо» - монолог людей из «Дна»