В поддержку народа Ирана

Шок! Иранские суды приговорили шесть человек к смертной казни за участие в охвативших страну массовых протестах.

Эти приговоры стали продолжением репрессий, в результате которых погибли сотни людей, в том числе дети, а многие другие подверглись пыткам и несправедливому судебному разбирательству.

Еще большему количеству человек угрожает непосредственная опасность. Журналисты, правозащитники, студенты университетов, женщины и школьники были убиты, а многим из арестованных грозят пытки, насильственные исчезновения и несправедливый суд.

Режим не отступает и угрожает протестующим. Цель - подавить революцию. Мы должны поддержать народ Ирана!

Тысячи иранцев продолжают протестовать, и мы можем помочь им привлечь внимание всего мира к их борьбе за свободу и справедливость.

На данный момент в результате репрессий властей были убиты около 400 демонстрантов, но протесты не прекращаются. В одном только Тегеране было вынесено более тысячи обвинительных приговоров. Еще сотни приговоров были вынесены против людей, арестованных по всей стране.

Накануне Совет ООН по правам человека принял решение создать новую миссию по установлению фактов для расследования предполагаемых нарушений прав человека в Исламской Республике Иран, связанных с начавшимися 16 сентября 2022 года протестами.

США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против иранских лидеров и некоторых государственных институтов из-за несоблюдения прав человека, но нужно сделать гораздо больше!

Сегодня Совет ООН по правам человека проводит специальное заседание для обсуждения протестов в Иране. Это может привести к созданию независимого механизма для расследования и устранения наиболее серьезных нарушений прав человека, совершенных в Иране во время недавних репрессий.

Для усиления призыва к свободе необходима глобальная солидарность, и наша поддержка может помочь показать лидерам стран, что мир стоит на стороне народа Ирана. Присоединяйтесь к кампании по прекращению кровопролития и расскажите о ней другим.

P.S.

Всеобщая декларация прав человека

Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года

Статья 5

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.

Статья 6

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности.