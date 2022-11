ООН призывает уделить особое внимание Николаеву

- Ukraine: Heading into winter without heat or water, needs in Mykolaiv are 'critical’.

Украина: в преддверии зимы без тепла и воды, потребности в Николаеве «критические».

На регулярном брифинге для прессы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пресс-секретарь Stéphane Dujarric рассказал о визите координатора программ гуманитарной помощи в Украине Дениз Браун в выходные дни в Херсон и Николаев, где она оценила гуманитарную ситуацию, встретилась с властями и отследила реакцию гуманитарных организаций.

На фото Дениз Браун

- На юге Украины у людей нет ни воды, ни электричества, ни тепла, а еды не хватает, - заявил в понедельник пресс-секретарь ООН Stéphane Dujarric.

Он заметил, что, хотя, гуманитарные организации и доставляют жизненно важную помощь, «потребности огромны».

По словам пресс-секретаря ООН, г-жа Браун своими глазами увидела, как с тех пор, когда правительство вернуло контроль над Херсоном, поставки, предоставленные ООН и партнерами, изменили жизнь людей.

- Мы рассчитываем, что при поддержке властей мы сможем покрыть основные потребности людей, которые остались в городе, если мы сможем поддерживать тот же уровень помощи, направленной в течение последних двух недель, — уточнил для журналистов Stéphane Dujarric.

Чтобы помочь николаевцам и людям, прибывающим из других мест, доноры поддерживают гуманитарные организации, помогая властям готовить город к зиме.

- В Николаеве уже установлено несколько пунктов обогрева, чтобы помочь людям, которые не могут отапливать свои дома. Сотрудники по оказанию помощи предоставляют материалы и генераторы, чтобы эти места функционировали, -— сказал пресс-секретарь.

Хотя электричество постепенно восстановлено, водоснабжение и отопление в Николаеве остаются в плачевном состоянии.

- Мы по-прежнему обеспокоены бедственным положением мирных жителей в Украине, особенно с наступлением зимы, — сказал г-н Дюжаррик, информируя СМИ о том, что ООН работает над тем, чтобы «поддержать людей услугами и снабжением, чтобы убедиться, что они могут быть защищены и сохранять тепло в эти суровые месяцы».

Он поблагодарил доноров за их «чрезвычайную» финансовую поддержку гуманитарной помощи Украине, заявив, что было получено 3,1 миллиарда долларов из экстренной помощи на 4,3 миллиарда долларов на гуманитарные программы.

