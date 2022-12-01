NGO «DANA»: тепло для итальяно-николаевской семьи

Историю напишут выжившие, и гражданская её часть будет пропитана солидарностью, совместимостью, единодушием и взаимопомощью. Мы ведь все пережили труднейшие 90-е годы, и хорошо усвоили урок – практика выживания.

Именно солидарность и взаимопомощь внесены в Устав общественной организации «ДАНА». В столь страшное и трудное время к уставным обязанностям прибавилась и волонтерская миссия.

Все члены ГО «ДАНА» не покидали Николаев, и солидарно с родным городом, стойко перенесли бомбежки и ракетные обстрелы. Поэтому, прежде всего, мы оказываем помощь не сбежавшим горожанам, и жителям Николаевского района, которые нашли защиту в Николаевском регионе.

Политика организации состоит в оказании психологической, правовой, информационной и гуманитарной помощи женщинам и детям.

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Это Лео, в его руках гуманитарный обогреватель от ГО «ДАНА». Пусть его украино-итальянской семье, осевшей в Николаеве, будет тепло зимой!

А этот обогреватель отправляется к нашим подшефным Робинзонам пенсионерам. Они переживают обстрелы на дачах. И там не ноют, не сидят, сложа руки, а начали свой малый бизнес. Знакомьтесь – кооператив Робинзон! https://news.pn/ru/blogs/279523

Обогреватель отправляется к старикам как гуманитарная помощь!

А натуральные овечьи ковдры от жителей Хмельницкого согреют отстрадавших под обстрелами николаевцев с любовью!

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Областная независимая женская ассоциация «ДАНА». Рождена 28 сентября 1995 года. Идея создания принадлежит Анне Дмитриевне Матвеевой, директору Академии детского творчества.

Зарегистрирована согласно Закону Украины про общественные объединения, имеет свой счет в ПриватБанке.

Глава ОНЖА Елена Кабашная.

Общение – электронная почта dana95ke@ukr.net