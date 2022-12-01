По-перше, слава ЗСУ і ПТН ПНХ.

По-друге, «хороша людина не професія»… вибачте за русизм, не знайшов нашого аналогу цього прислів’я. По-третє, попереджаю — напишу багато. І, так, це лише моя думка, якою я ділюся з вами, але не переконую її приймати.

Хто про що, я знов про воду. Бо нарешті ми зі всіма керівниками вже однаково розуміємо масштаби біди. До слова, всі ці більше ніж пів року було цікаво спостерігати трансформацію риторики керівників щодо перспектив водопостачання. Вода пройшла шлях від «буде за кілька тижнів» до «невизначений термін», «міняти треба все» і «це мільярди гривень». Разом з тим трансформувався (в кращій бік) і рівень професіоналізму тих, хто на офіційному рівні робить прогнози. Сподіваюсь, що відповідальність теж зазнала трансформації, бо під час війни її так легко замінити на «то війна, то таке…».

Отже, всім, хто «в матеріалі», ще задовго до війни було відомо, що загальна кількість хомутів та бандажів на миколаївському водопроводі була більшою за його метраж. Тобто незадовільний (м’яко кажучи) стан мереж та необхідність реконструкції всі відповідальні усвідомлювали вже багато років до. Як й усвідомлювали те, що в аналогічному стані і каналізація і очисні споруди… бо вже декілька років вода, яка скидалася в річку після очисних споруд, не відповідала нормам забруднення… і не відповідає. Цей абзац — дуже важлива теза з точки зору подальших висновків.

Може керівництво водоканалу і мало якісь плани щодо стратегічного розвитку, модернізації господарства, може і мільярди гривень кожного дня намагалися залучити. Хоча ви здогадалися, що я іронізую. Бо зараз, під час війни ми дуже добре бачимо, що радіти Соборній площі або дюкеру до Варварівки було зарано і досить наївно. Сьогодні, кожен зрадів би водосховищу, або власній станції фільтрації води з річки. Пріоритети були не професійними а політичними. Але я хочу, щоб кожен усвідомив, що це ми обирали тих людей, які встановлювали нам приоритети розвитку.

Проте, як співав Кузьма, до нас прийшла «сука війна». І вона лише пришвидшила те, що неодмінно сталося би за кілька років. Бо тренд на політичні приоритети ніхто не відміняв. А водоканалом як керував так і керує хороший хлопець. І тут я не іронізую, він дійсно хороша людина, добра, лагідна. Бо поганий хлопець не підтримував би свого керівника (маю на увазі мера) в його політичних приоритетах… і переконав би спрямувати сотні мільйонів площі, дюкера, плитки і асфальту на заміну труб під цим асфальтом. Доречі усі ви ще до війни бачили, як новий асфальт упливає річками старих водопровідних/каналізаційних труб.

Сьогодні всі нарешті згадали і заговорили про ЖКГ, справжні цифри і складність ситуації, що вимагає вже інших приортитетів, іншої уваги, відповідальності.

По моїх розрахунках піврічної давнини вартість проекту реконструкцїї системи водопостачання може сягати €200 мільйонів, а строки реалізації проекту до 5 років… це якщо почати зараз, маючи на руках хоча б попередню проектну документацію. Тобто всі 7-8 років.

Ситуація вимагає абсолютно іншого рівня контролю — державного. Це надскладний проект, який вимагає дуже ретельного і з цим тривалого проектування, бо міняти треба не просто труби, а і схему джерел водопостачання, кількість очисних споруд і схему водовідведення. Проект має складатися з черг запуску і фінансування. Разом з цим, ми повинні пам’ятати що під час світової рецесії гроші нам ніхто не подарує, відповідно проект має бути економічно доцільним. Скоріш за все буде необхідно суттєво збільшити тариф, і це теж виклик, з яким повинні працювати професіонали.

До чого я все це? То, насамперед, інформація для роздумів про те, як ми жили, і що потрібно змінювати в своєї свідомості, щоб жити краще. Вибачте за філософію, але війна розкриває не тільки людей, але і стан речей, які ми не помічали раніше. І що я знаю напевне, що з тим станом речей і хорошими хлопцями на посадах, води в Миколаєві не буде ще довго. Висновки — це ключовий інструмент і навик будь-якого керівника. Помилятися можна, але один раз.

P.S. Якщо хтось подумав, що я хочу на місце директора водоканалу, це не так.

Вже неактуально. Я хочу щоб місто НЕ ВМЕРЛО, і готовий в ЦЬОМУ допомагати.

P.P.S. Вибачте за недосконалу мову, я вчуся.