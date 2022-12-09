Это Израиль, детка! Из записок Groverа/II

Ах, эти еврейские мамы! Про них 87% всех еврейских анекдотов: Молоденький еврей собирается на свидание. Мама помогает ему застегнуть жилетку. И попутно поучает: Эммик, ты конечно должен иметь свое мнение. И мама тебе его сейчас расскажет.

Израиль успешен потому, что мнение родителей на первом месте. Старики плохого не посоветуют.

Израиль меня восхищает!

По площади страна чуть меньше Николаевской области – 22 145 кв.км., наш регион занимает 24 588 кв.км..

80% израильской земли приходится на пустыню, остальные 20% кормят израильтян, Европу и мир овощами и фруктами.

Исходя из этой простейшей арифметики, наша область одна в состоянии прокормить полмира и голодающие страны Африки. Почва в северной части области это обыкновенные чернозёмы, про них у нас говоря – ткни палку - и она вырастит в дерево; на юге грунты севера сменяются южными чернозёмами и тёмно-каштановыми, слабо- и среднесолонцеватыми чернозёмами.

С климатом у нас все в норме - он умеренно континентальный. Лето жаркое, ветреное, с частыми суховеями; средняя температура самого тёплого месяца (июля) +23…+21 °C. Зима малоснежная, сравнительно нехолодная; средняя температура самого прохладного месяца (января) −3…−5 °C.

В Израиле, хотя климат и относят к влажному средиземноморскому, но температура колеблется в широких пределах, особливо в течение зимы.

В горных районах обычно холодно, иногда идёт снег. В то же время на Прибрежной равнине господствует средиземноморский климат с прохладной дождливой зимой и долгим жарким летом, когда термометр показывает все 50 градусов с плюсом. Нелегко приходится аграрию в здешних широтах! Но преодолевать трудности умом и фантастической работоспособностью евреи умеют!

Прикиньте, господа украинцы, один куб воды в Израиле стоит 1,15 доллара. Прямо таки, золотая. Водные ресурсы Израиля скудны. Иордан самая крупная река, пересыхающая жарким летом, впадает в Мертвое море, а озеро Кинерет самое крупное и пресноводное, по масштабам Израиля.

В среднем, за год в Израиле выпадает 6 км³ осадков. В подземных водах содержатся значительные примеси бикарбонатов, что делает их жёсткими. Израильтяне придумали успешные технологии превращения соленой воды в пресную.

В Николаевской области все шиворот-навыворот. У нас пресные запасы воды украинские партийно-хозяйственные олухи сделали солеными. Если израильтяне опресняют, то украинцы осолоняют. Не верите, так прочтите историю двух лиманов Березанского и Бугского.

А реки на Николаевщине прямо таки козырные – Южный Буг, Ингул, Ингулец, Синюха, Кодыма, не поверите – была судоходной, Черный Ташлык, Громоклия, Чичиклея, Висунь, Березань, Арбузинка.

Помните непреложный факт, что Николаевщина это Северное Причерноморье, поэтому на её землях живут лиманы - Бугский, Березанский, Тузловский, Тилигульский, Днепровский. Божественная роскошь!

Евреи отменные гроверы

Гровинг – это процесс выращивания растений. Гровер – это человек, культивирующий редкие растения.

Гровер разбивает лавандовые плантации во Франции, выращивает дыни в пустыне, или пробует получить деревья аргании (лат. Argania) у себя на участке в кибуце. Это в Украине наука требует особых условий, а в Израиле биолаборатория, в которой трудятся выходцы из СССР, можно отыскать в самом глухом кибуце, потому как эти кооперативы дают землю под научные исследования.

«KaratCaviar» - бренд мирового качества

Вспомните Каборгу, переименованную в 1946 году в Осетровку ( Рыбалка на Каборге https://news.pn/ru/blogs/282884 ). Дали вроде магическое имя – а осетры исчезли, и видимо, уже навсегда. Осталась могильная память в имени селения – Осетровка.

Давайте вернем Каборгу, и осетры вернутся…

Израиль. Черная икра «Карат» производится израильской компанией «Кавьяр ха-Галиль». Осетровая ферма «Кавьяр ха-Галиль» расположена недалеко от главного притока реки Иордан, несущего кристально чистую ледяную воду с вершины горы Хермон. Это единственная осетровая ферма, где рыбу разводят в проточной воде из источника, далекого от промышленных зон и других источников загрязнения.

Удивлены?! Правильно, делайте глаза, как блюдца, и уши, как у совы. В этих широтах осетровые не обитают. Главными центрами промысла являлись моря Каспийское и Азовское с Чёрным и реки, впадающие в них.

Осетровое хозяйство родилось в кибуце ДАН

Созданием особой отрасли рыбного хозяйства — разведение осетров и получение осетровой икры — Израиль обязан евреям, выходцам из Румынии.

В 90-х кибуц Дан, специализировался на разведении различных сортов рыб. А почему бы не попробовать выращивать форель и осетров? – спросили трудолюбивые и решительные кибуцане.

В 1992 году Игаля Бен-Цви откомандировали в Россию. Он привез вовсе не пару осетров, как часто пишут, а оплодотворенную икру осетровых. В том же году в кибуце Дан было создано предприятие по производству черной икры.

Исходный материал — оплодотворенную икру осетров, или мальков, — привезли из Каспийского моря. Из малюсеньких икринок вырастили крупных осетров и, используя современные методы ихтиологии и разведения рыб, создали такой объем, что Израиль стал успешным экспортером осетровой икры, которую называют еще и черной икрой, под маркой «Галилейская икра».

Вот так вот в лихие 90-е для Северного Причерноморья времена, израильский кибуц Дан утер нос украинской Осетровке!

Да, это Израиль, детка!

Из Записок николаевского Groverа ( отредактированных, «причесанных» Автором) : «Я был рожден в Северном Причерноморье, в Казанке. Но в раннем детстве семья переехала в Первомайск, кроме бабушки, она второй раз вышла замуж за своего однополчанина «смершевца» Владимира Григорьевича О., и поселилась с ним в старой «сталинке» на Севастопольской. ..»