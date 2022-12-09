Легенда николаевского гроверинга. Из записок Groverа III

Бриллиантовая мечта каждого гровера вырастить дерево аргании монотипного рода семейства Sapotaceae. До сих пор это никому в мире не удалось.

Правда, ныне в одном из кибуцов Израиля ученая-биолог, тоже гровер, получила делянку земли и высадила саженцы аргании. Но природный процесс роста проходит со скрипом потому как непонятно чем является чудо-растение деревом или кустом. Кибуц очень серьёзное и скупое экономическое товарищество или кооператив по-нашему. Кибуц выделил жизненно необходимую и дорогую в Израиле землю, ну а деньги на исследование ищите сами. Умейте доказать экономическую выгоду государству или привлекайте частные гранты. Однако еврейские ученые и не жалуются, за ложные темы, типа - полезности скворца в хореографии, не берутся.

Из плодов аргании (лат. Argania spinosa L.) изготовляют самое дорогое масло в мире. Если вдруг вам в голову забредет сумасшедшая мысль купить 100 миллилитров продукта, то готовьте $300.

А сумасшедшей мысль становится по простой причине – самое дорогое масло в мире употребляется узко - в пищу, применяется в косметике для кремов и средств ухода за волосами, а также в медицине, как самое эффективное средство от всех болезней кожи. И еще, масло из аргании снижает уровень холестерина в крови.

Если гроверы достигнут успеха в технологии выращивания агрании в Азии, то их усилия будут щедро вознаграждены материально.

Так что не торопитесь сужать определения «Grover» до - «гровер - человек, занимающийся культивированием марихуаны».

Из Записок Groverа: « «И вот, по прошествии 17 месяцев и 7 дней, ковчег остановился на высочайшей из гор Араратских. И после того, как третий голубь вернулся с оливковой веточкой в клюве, Ной распахнул двери ковчега, ступил ногою своею на траву, распростер руки к солнцу и громогласно произнес: "Асса". Это и было единственное донесенное до нас из тех допотопных времён слово. А вместе с ним передалась кому-то из нас его сила и чистота». Выдумка чистой воды, Ной никогда не произносил слово - АССА! АССА – метафора. Любая многозначная метафора придает произведению новую глубину, объем, загадочность.

Гроверство не примитив ремесла. Это седое средневековье, разбавленное возможностями 21 века.

Известным гровером Николаеве в прошлом веке слыла ведьма из Лагерного Поля Глафира. Наша родственница и семейная гордость. Про неё в « Копчёные щуки для уважаемых людей» https://news.pn/ru/blogs/253245 , сорри, не любопытным и торопливым на троллинг Не читать!».