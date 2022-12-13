Неравный обмен барона на анашистку (из З. G-ra / IV)

«США выменяли у РФ торговца смертью, пилота В. Бута на баскетболистку-лесбиянку Бриттни Грайнер. Как известно в узких кругах, один из наших экс-губернаторов был оружейным компаньоном Бута, поэтому для Николаева настоящее событие не чужая история. Эхо 90-х годов» (из З. G-ra).

Это отражение хроники тех незапамятных времен «закрытого города», когда Николаев был отправной точкой мирового оружейного рынка, еще ждет своих смельчаков расследователей. Аналитики Бюро «Агата Кристи» только начали «копать» сию опасную тему.

На самом деле, из спецпорта «Октябрьск» оружие растекалось широкой рекой по всему миру. С 1991 года порт стал собственностью Украины. Наши бессовестные соотечественники незаконно продавали зброю, вывезенную из ГДР в Африку, «Талибану»,на Ближний Восток, и, что самое пиковое, в Югославию.

Предприимчивый и чуткий на запах смерти Бут был тут как тут.

В самые крутые советские времена в спецпорту, находившемуся под тотальным надзором КГБ, из контейнеров воровали оружие и амуницию. Об этом рассказал легендарный николаевский оперативник подполковник милиции Котов («Белый Аист» и 5 стволов. Милицейские хроники» https://news.pn/ru/blogs/231840 ).

Хотя американцы сильно огорчены неравноценным обменом, однако президент Байден своих не бросает. Ну а по Виктору Буту дают понять – товарищей рано или поздно вытягиваем.

Бриттни Грайнер своя в доску

Гражданка США Brittney Yevette Griner, 1990 г.р., из Хьюстона, профессиональная баскетболистка, играющая за клуб «Phoenix Mercury» в Западной конференции женской национальной баскетбольной ассоциации (ЖНБА). Вес 93 кг., рост 2 метра 06 см..

7 февраля 2022 г. народ в Шереметьево наблюдал опупенную картину как малорослые кацапы-недомерки задерживали двухметровую американскую баскетболистку. Служебная собака наркоконтроля аэропорта среагировала на электронные сигареты с гашишным маслом (концентрированный продукт из конопли). Масса запрещенного вещества составила 0,702 грамма.

В Химкинской суде Брииттни заявила, что обнаруженные картриджи содержали медицинскую марихуану. Адвокат баскетболистки заявил, что подзащитная использовала марихуану с разрешения врачей вместо анальгетика. Адвокат утверждал, что это распространённая в США практика, и спортсмены не исключение.

Суд вынес суровый приговор - 9 лет колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей. Американцы назвали вердикт крайне несправедливым и возмутительным. Бритни Грайнер была помещена в Федеральное казённое учреждение «Исправительная колония № 1» УФСИН России по Московской обл., расположенную в посёлке Новое Гришино, Дмитровский район).

Ох, не дай вам Бог, испытать такое…

Экс-президент США Дональд Трамп посчитал обмен унизительным для страны, а многие американцы назвали неравноценным.

А почему не равноценный? Обмен самый верный, чем баскетболистка-анашистка хуже экс-морпеха…

Однако не стоит забывать, что США входит в восьмерку самых крупных производителей марихуаны (каннабиса). В 2022 году на 1 месте очутилась Нигерия, далее Канада, Ямайка, Парагвай, Колумбия, Мексика, Афганистан и США.

Штаты, бесспорно, имеют самый высокий ранг гровинга. Все здешние производители используют его в медицинских целях. Однако правительство США не узаконило этот препарат!

Канада является ведущим производителем марихуаны. Гроверство здесь в особом почете.

Северная страна производит очень много каннабиса, по причине того, что его использование в медицинских целях разрешено законом. Не пугайтесь, но Канада отправляет этот препарат в другие регионы мира. В том числе, и в Британию. А где-то в Ливерпуле или в графстве Хэмпшир добропорядочные старички и старушки выпекают английские булочки с каннабисом.

Как мило с ними попить чайку!

Начало /Из Записок :

Гл.1 Охота за китайской смертью. Из записок Groverа I https://news.pn/ru/blogs/283162

Гл.2 Это Израиль, детка! Из записок Groverа/II https://news.pn/ru/blogs/283166

Гл. 3 Легенда николаевского гроверинга. Из записок Groverа III https://news.pn/ru/blogs/283170

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