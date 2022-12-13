Велосипеды вам в помощь!

Агентство развития Николаева передало нашему волонтерскому центру «DANA» два новеньких голландских велосипеда в упаковках. Машинки отличные с грузовыми багажниками. Евгений, огромная благодарность за внимание к нашим проблемам дефицита средств перемещения!

Пока велики в первобытном состоянии зимуют на складах. Не педальная погода за окнами. Да и нашим ветеранам поездки в холод не рекомендованы медициной. Но в первые же теплые дни мастер соберет и отладит веломашинки. Простоев не будет- это точно!

Между тем, мы ищем б/у велоприцепы грузовые тележки с целью увеличить объемы перевозок. Гуманитарные поездки с грузом к подопечным Робинзонам на дачи пока война не отменила (тут https://news.pn/ru/blogs/279523 ). Велосипеды нам в помощь!

А вот создание кибуца в Осетровке (Каборга) – наша эко-гуманитарная миссия. Цель кибуца – контроль за состоянием Березанского лимана и возвращения осетров, судаков, щук и бычков к местам естественного обитания, создание продовольственной подушки безопасности для жителей Николаева и области.

Да, спим и видим повторить путь кибуца ДАН (тут «Это Израиль, детка! Из записок Groverа/II» https://news.pn/ru/blogs/283166 ).

Агентство развития Николаева и топ-менеджер Евгений Гомонюк положили правильное начало нашей гуманитарной миссии в Каборге такой ценной помощью, как велосипеды.

Оседлал велик, и крутишь педали – до Каборги от Николаева всего 45 км.. И на бензин не тратимся, и билет в Очаков стоит аж 200 грн., не наездишься!

Женя, спасибо тебе и за инициативу, и способность делать проекты полезными и доходить до людей в отличии от всей николаевской соросятни.

Добрые дела не любят хвастовства. Однако мы благодарим тех, кто помогает Николаеву сбором гуманитарки в Желтых Водах Днепропетровской области и городе Хмельницкий – Наталья Шум и Наталья, вам благодарность!Тут https://news.pn/uk/blogs/281908 ; https://news.pn/ru/blogs/282883 и т.д..

Коммунальное Агентство развития Николаева должно играть ведущую роль в сфере местного туризма. У нашей общественной организации в разработке несколько проектов с новыми подходами к развитию туристической сферы, но делиться идеями мы не собираемся, могут украсть. А вот коммунальному Агентству доверия больше чем кому -либо.

И наше народное пожелание впору сформулировать следующим предложением – побольше велосипедов, пусть б/у, но по очень демократичным ценам.

Педали, руль, седлушка и тормоза – это целый мир, экология, увлекательное времяпровождение с костром и ушицей, и здоровье.

Ударим велосипедами по кризису, бездорожью и загрязнению окружающей среды!