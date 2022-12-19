«Плаха» и «чуйка» в нашем педине (из З-ок Groverа / V I)

«Настоящую анашу в педин им. Виссариона Белинского, как тогда не шикарно именовался национальный университет Сухомлинского, завозили из Средней Азии студенты-узбеки. Загадочной «чуйкой», так называли анашу родом из долины реки Чу, угощалась вся мужская часть института, а женская только по тесной дружбе в узком кругу.

Высококачественная «чуйка» была дорогой, и её всегда было мало. Зато в 80-е годы прошлого века на прилавках среди хурмы, винограда и дынь на Краковском рынке во Львове у продавцов из Средней Азии без труда можно было купить пакетик первоклассной ганджи (марихуаны) за 5 рублей.

В Киеве на Бессарабке спичечный коробок ганджи стоил гораздо дороже – 25 рублей. Однако претенденту на обладание желанной дурью, следовало знать пароль, продавцы страховались - и незнание заветного знака оставляли приблудного папу Карло с длиннющим носом.

«Травку» продавали и на Большой Житомирской, в народе БЖ, не лучшего качества, но доступно, по 10-15 рубликов за коробок.

Портовая Одесса почти равнялась в ценах на анашу с украинской столицей, однако предлагала более широкий ассортимент наркотиков. Среди них особым спросом пользовался кокаин. Недаром в то время вернулся в моду жестокий романс «Перебиты поломаны крылья».

Под бряцанье стальных гитарных струн, ясно доносились спетые с надрывом слова: Кокаина серебряной пылью все дороги мои замело». (из Записок Groverа)

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Было так, хотя с гитарным надрывом пели не записные кокаинисты, а юные алкаши. Кокаин – удел богачей!

На самом деле, вовсе не следует рисовать в своем буйном воображении расцвет наркомании в УССР. Баловались марихуаной немногие - «золотая молодежь», бандиты, пучок творческих личностей и крохотная часть особо продвинутого студенчества, подражавшая Полу Маккартни.

Рядовой молодняк предпочитал алкоголь. Бутылка пристойной водки стоила 3р. 20 коп, и дешево, и сердито.

К концу 80-х годов нарко/траффик из Средней Азии практически сошел на нет, по причине жесткого контроля правоохранителей и борьбы внутри самой наркомафии.

Проклятая эра наркотиков широко распахнула украинские двери в 90-е годы. Это было самое трагическое и жестокое время в истории Украины. Горестная пора личных потерь и частных трагедий.

«Взойти на плаху» в педине

В 1986 году толстый литературный журнал «Новый мир» в №6 начал публикацию социально-философского романа Чингиза Айтматова «Плаха». Одним заголовком великий писатель предвидел будущее.

Главный герой – провинциальный журналист Авдий Калистратов вступает в одиночную борьбу с наркомафии. Он едет в Моюнкумскую пустыню под видом гонца, чтобы описать развитую там наркоторговлю.

Авдий моралист, он учит и проповедует. «Тяжелее всего человеку быть человеком изо дня в день», - внушает он своим сотоварищам по экспедиции. И проигрывает, принимая свою смерть распятым на кресте в пустыне.

Чингиз Айтматов стал первопроходцем нарко/темы в Союзе. Роман «Плаха» был принят неоднозначно, и прежде всего в Украине. Не потому ли, что сын главного украинского коммуниста Владимира Щербицкого Валерий был наркоманом и алкоголиком, и затягивались косяками не только сановные обкомовские «комсомольцы».

Тогда, в 1986 году устраивались публичные гонения и травли «Плахи». Автору пришлось присутствовать в пединституте, в группе учителей, собранных со всей области с целью повышения квалификации.

Важная и хорошо одетая дама из кафедры марксизма-ленинизма с особым старанием поливала помоями и «Плаху» и самого Айтматова. Действо ыыглядело это как-то странно на фоне острых публикаций «Огонька» Виталия Коротича, резал слух поток обличений и клеймлений в духе 30-х годов. Важная пединовская дама сводила к одному – нет наркомании, не существует наркомафии, и вообще это больной писательский бред.

И учительская публика, как не странно, ей внимала и с ней соглашалась.

Только Автор, обращаясь больше к аудитории, полюбопытствовала, а читала ли оратор роман Айтматова. Ответ ошеломил: Не читала! И не собираюсь! Но осуждаю!

Не обольщайтесь, нынешние бесцеремонные обличители недалеко ушли от дамы из кафедры марксизма-ленинизма. Они также не слышат никого кроме себя, вопия, очерняют и отрицают…

Вот так, как будто бы никогда и не было «чуйки» в пединституте им. Виссариона Белинского, но не было и «Плахи»…

P.S. Плаха - обрубок дерева, на котором отсекали голову приговоренному, или помост, на котором совершалась эта казнь. Прочтите роман, не пожалеете.

Гл.1 Охота за китайской смертью. Из записок Groverа I https://news.pn/ru/blogs/283162

Гл.2 Это Израиль, детка! Из записок Groverа/II https://news.pn/ru/blogs/283166

Гл. 3 Легенда николаевского гроверинга. Из записок Groverа III https://news.pn/ru/blogs/283170

Гл. 4 Неравный обмен барона на анашистку (из З. G-ra / IV) https://news.pn/ru/blogs/283399

Гл.5 Лысогорские молдованы против наркоманов (Из З. G-ra / V) https://news.pn/ru/blogs/283742

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