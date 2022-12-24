Кому это выгодно, граждане депутаты?

Мне сложно сказать, сколько сейчас в Николаеве официально насчитывается почетных граждан города. Но знаю точно, что я, блогер-essayist, вправе давать им и иже с ними публичные оценки. Впрочем, как и любой другой человек - такое право нам гарантирует Конституция Украины.

Когда на недавней сессии депутаты Николаевского горсовета подняли несообразный вопрос: мол, у Почетных граждан какие-то там большие выплаты или переплаты, то я была неприятно удивлена.

Напомню, что звание Почетный гражданин присуждается за заслуги в развитии Николаева. И почетный знак может получить любой житель города за личные деяния и вклад в различные сферы жизни общины.

Первым Почетным гражданином Николаева стал шотландец Алексей Самуилович Грейг(Alexis Grei) — адмирал, военный губернатор, основатель Адмиралтейства и обсерватории.

Адмирал Богдан Александрович фон Глазенап(Gottlieb Friedrich von Glasenapp), немец, второй обладатель титула, развивал в Николаеве гражданские инфраструктуры, учредил газету и расширил границы губернского города. Третьим Почетным был Николай Андреевич Аркас, грек по национальности, организатор портов, хороший моряк и наблюдательный журналист.

Присвоение особо уважаемого титула было возобновлено в послевоенные годы, и первыми почетными гражданами Николаева стали его освободители – выжившие участники десанта под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского. Единственного, напомню, десанта в истории Второй мировой, всем без исключения участникам которого было присвоено звание Героев Советского Союза.

Почетными гражданами просто так не становятся. Думаю, не ошибусь если напишу, что кандидатов выдвигают коллективы. Далее они проходят жесткий отбор, детальное рассмотрение на депутатских комиссиях горсовета. Бывало, что и до скандалов доходило, но это, скорее, досадные исключения.

Как по мне, почетный гражданин – это человек несудимый, кристально честный, не замешанный в каких-либо махинациях, коррупционных связах и так далее.

Это личность, прославившая город, внесшая значительный вклад в его развитие, решение общегородских или локальных, но значимых проблем, способствовавшая популяризации Николаева в Украине и на международной арене. Словом, такие люди – гордость и сила города, его визитная карточка.

И вот начинаются попытки пересмотра списка почетных граждан Николаева. Абсурд! Да, со временем могут меняться взгляды и приоритеты, но не общечеловеческие европейские ценности!

Ну, если бы среди почетных горожан оказались преступники, коллаборанты, перешедшие на сторону врага, это еще было бы допустимо. Однако насколько я знаю, таких людей среди почетных горожан, слава Богу, нет.

У нас в Николаеве очень мало тех, кто был депутатом горсовета пять раз подряд – их буквально на пальцах пересчитать можно.

И один из них – уважаемый мной Юрий Гранатуров. Ему довелось пройти через множество испытаний, прежде чем он стал квалифицированным топ-менеджером государственного управления.

Помню, в первые месяцы АТО, когда был тяжело ранен мужественный николаевский киборг, защитник Донецкого аэропорта Александр Терещенко, Гранатуров, на тот момент – мэр города, прямо на сессии горсовета организовал благотворительный аукцион по продаже картин из коллекции известного николаевского мецената (и, кстати говоря, моего давнего друга, – мир тесен!) Анатолия Дюмина. Анатолий Григорьевич согласился отдать картины на благое дело, а вырученные немалые деньги от их продажи пошли на лечение Александра Терещенко.

В наше очень трудное время, люди раскрываются разно. Одни помогают ВСУ и общине, трудятся, рискуют, другие трусят где-то на немецких или испанских просторах, заботясь о своём благе, барыжничают, подворовывают, и при этом еще поучают и морализируют. Глубокое уважение тем землякам, кто в грозное, опасное время не бросил Николаев, а дышал с ним одним воздухом, пил одну воду и ходил по одним улицам, разбитым ракетами С-300.

Меценат, бизнесмен, политик, радеющий за судьбы Украины и Николаева Анатолий Дюмин настоящий образец жизнестойкости и служения родному городу.

Или взять еще одного бессменного депутата горсовета – директора Николаевского зоопарка Владимира Топчего, которому он посвятил всю. жизнь. Хотя я и противница держать диких зверей в неволе, но факт есть факт: наш зоопарк – лучший в Украине! А Топчий – точно такой же его символ, как когда-то первый создатель и руководитель Николай Леонтович, позднее попавший под каток сталинских репрессий. В Первую и Вторую мировую войны работники зоопарка мерзли и голодали, страдали от болезней, но при этом сохранили его обширную коллекцию, здания и сооружения. Сейчас их подвиг повторил коллектив зоопарка во главе с Владимиром Топчием.

И что, такие люди как Гранатуров, Дюмин и Топчий на протяжении десятилетий как-то неправильно руководили, неправильно выбирали почетных горожан, неправильно голосовали?

И мы будем теперь проводить ревизию списка Почетных горожан? Кому это выгодно, граждане депутаты?

Эти люди уже вписаны золотыми буквами в историю Николаева, и делать из них сегодня изгоев, считать копейки, которые им платит городской бюджет за присвоенное высокое звание, – низко. Тот, кто пытается поднять этот вопрос – противопоставляет себя громаде и, вполне очевидно, сам может очень быстро превратиться в политического изгоя. Тем более, что там этих выплат – ну реально копейки, а подавляющее большинство из ныне здравствующих почетных граждан это люди преклонного возраста, и прибавка к пенсии для них лишней уж точно не будет!

Сегодня в наш дом пришла война. На нас напал сильный и злой враг. Но вместо того, чтобы отдавать все силы борьбе с агрессией и помогать тылу, некоторые особо ретивые «патриоты» бросились взрывать памятники, пугая мирных людей, и оставив близлежащие жилые дома без окон, их вышибло взрывной волной в аккурат накануне зимы.

Памятник погибшим сотрудникам правоохранительных органов реальная жертва войны… Монумент на Садовой всегда воспринимался как кенотаф милиционерам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. И, кстати, именно милиционеры семидесятых годов прошлого века собирали деньги на его установку.

Когда нам трудно, когда нужна защита и помощь – мы обращаемся в милицию, в полицию, а не бежим с заявлением к воинствующим патриотам.

Нередко этим ребятам ради спасения жизней граждан приходилось идти на бандитский нож, ствол. Вы помните, как от взрыва гранаты в начале 1995 года погибли двое сотрудников милиции, а еще двое получили увечья и на всю жизнь остались инвалидами? И это только один из наиболее известных случаев. А сколько их было?!

Вот в честь кого установлен этот монумент. А то, что ему пытались придать какую-то идеологическую окраску – ну что ж, такие были времена. Теперь нам, что ли, всё надо разрушить, что создано при Союзе мозолистыми руками и талантом николавцев?!

Есть власть, закон и порядок, и всё нужно решать в правовом поле, а не по-махновски – саблей да связкой толовых шашек. Анархия в условиях войны – прямой путь к развалу украинского государства. А это именно то, чего и добивается враг.

Вот так-то, господа хорошие-с!

Под занавес хочу обратиться к Городскому Голове Александру Федоровичу Сенкевичу. За семь лет работы на посту мэра вы стали по-настоящему мудрым человеком. В силу объективных обстоятельств наш прифронтовой и обезвоженный в смысле питьевой воды город находится в сложной ситуации. Так позаботьтесь о том, чтобы николаевскую громаду не раскалывали провокаторы, бомбисты, ревизионисты и всякие прочие …исты.