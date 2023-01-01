Как меня вербовали в стукачи (из цикла Аcto’r -шоу)

Событие вербовки случилось на банкете во дворце культуры 40-летия Октября в честь создания новой общественной женской ассоциации «ДАНА».

Как сам факт вербовки для собравшихся на праздник прошел незаметно, а создание абсолютно нового типа неправительственной организации в 1995 году было выдающимся событием в жизни города, то следует остановиться на этом чуть подробней.

«ДАНА» была создана не сверху, а с низу. Инициатива исходила от 2 людей – Анны Дмитриевны Матвеевой и предпринимателя Наташи Покрас. Собственно, Анна Дмитриевна была сердцем и душой, а Наталья руками, ногами, мышцами и запасом энергии.

Это самое создание «с низов» чувствительно напрягало «верхи». Тем более, что в члены немедленно ринулось аж 1879 человек. В том числе и журналисты, к примеру, Алла Петровна Чуприна, работавшая тогда в «Радянском Прибужье» и покойная Таня Делик.

Идеология ассоциации состояла в поддержке женского бизнеса, предпринимательских инициатив, продвижения женщин во власть и в депутаты, правозащита, удовлетворение культурных и образовательных нужд.

В руководящем органе – Координационном Совете – состояли 12 женщин, и все они были амбициозны, активны, независимы и честолюбивы. Каждая из них решала свои задачи и проблемы. И уж поверьте на слово, никого не интересовали феминистические идеи Александры Коллонтай, а соблазняла возможность привлекать через ассоциацию «ДАНА» деньги на частный бизнес путем доступа к кредитам и грантам. Однако следует признать, что все гражданские проекты требуют средств и ресурсов. Общественные организации всего лишь один, но с самим высоким КПД, из механизмов борьбы за перераспределение доходов и ресурсов.

Местная власть в стороне не осталась. В ОГА ассоциацию поддерживала Галина Несвит, тесно связанная с губернатором Николаем Кругловым, а в мэрии Ирина Альбертовна Мейжес, не путайтесь - она из финнов, потому всегда называла Ицковского не иначе, как «умнейшая еврейская голова». Тогдашний мэр Бердников совсем не интересовался общественными движениями, хотя позже мы ему попортили крови достаточно, и в личной жизни тоже, чего стоила история с его непутевым сыном.

В октябре 1995 года презентацию ассоциации «ДАНА» устроили пышно и с размахом. Нарядные и важные гости, стол с колбасой, бужениной, сыр и дефицитные шпротины на тонких ломтиках батона с толстым слоем масла. Чтоб посытней! Конфеты, кофе, вино, натихаря разливали коньяк.

Вместе с приглашенными приходили за компанию и посторонние. Так просочился городской сумасшедший персонаж, то ли с каким-то заданием, то ли самотеком. Время было голодное, на халяву любили покушать многие.

Нынче наш персонаж - это больной старик с шизофренией, полиостеоартрозом, катарактой, диабетом и болезнью Паркинсона, что дешифруется как - дегенеративное заболевание головного мозга, сопровождающееся симптомами нарушения двигательной функции (замедленностью движений, тремором, ригидностью и потерей равновесия) и другими осложнениями, включая снижение когнитивных функций, психические расстройства, нарушения сна, боли. Все-таки карма существует!

Не подумайте, пожалуйста, плохого. Пусть живет 100 лет, как ящерица Гаттерия, пережившая динозавров. Разве я против… Просто, в подобном случае – месть – единственный способ завоевать уважение.

Между тем, просочившийся персонаж отозвал меня в сторонку, его длинный монолог закончился внезапным предложением: Информацию обо всем будете приносить мне лично.

Меня пытались омерзительно вербовать в стукачи. Медленно опуская глаза к низу, вижу под короткими сиротскими штанами, пару стоптанных башмаков, зашнурованных цветной проволокой. Весь этот комплекс говорящего, разбавленный порывистыми движениями и жестами, не источает благодушия и comme il faut, ничего, кроме мелкого эгоизма, хамства и врожденного стукачества.

Тем временем, башмаки самоуверенно щерятся в ожидании позитива. Но нечистая парочка промахивается, я бормочу нечто вроде: Да, пошли вы… И ухожу, озадаченная дерзкой нелепицей.

Немногим позже, мне доведется усвоить простое жизненное правило – от стукачей защиты нет.

По всей вероятности, башмаки поставили на мне запятую, и пытались успешно или нет вербовать и других коллег. И таки удачно, судя по той веренице доносов и кляуз в различные местные органы, которые потекли позже на женскую ассоциацию «ДАНА», и на меня лично.

С негодованием напомню, что на Анну Дмитриевну Матвееву и сейчас приходят анонимки и доносы мстительных и лживых башмаков. До сего дня стукачи доносят свои опусы до редакций и властей, правоохранителей и депутатов, правда, стараясь предать лжи вид этакого Аcto’r -шоу.

И если в 90-х эта стремная николаевская порода «ёрзала» по ушам, писала бумажные кляузы и доносы, то ныне разверзлись хляби небесные в виде социальных сетей. Роскошь для моральных извращенцев и патологических клеветников.

Многие умные и сдержанный украинцы остерегаются возвращения времен доносов, анонимок, провокаций, актов коллективного осуждения, преследования и сведения таким образом личных счетов.

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Эссе всего лишь кусочек сырого материала к будущей печатной «Истории 90-х годов в Николаеве», в соавторстве с супер-информированным Юрием Ицковичем Ицковским.

Аcto’r - актер на украинском с ударением на последнем слоге. Пока не путайте с А́ктор (от лат. actor — деятель) — субъект политики.

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