Блог – это маленькое СМИ

Иметь свой блог суперклассно и очень ответственно! Если ваш личный блог набирает 3 000 читателей, то по международным стандартам блог причисляется к СМИ.

Когда мы говорим «писать о личном», то представляется частная жизнь под микроскопом, через которое видно всё — близкие люди, тело, поездки, эмоции и т.д.

Читатель, вы наверняка сами видели такие блоги, когда автор в текст тащит всё: мужа, жену, породистую собаку, свои трусы и скулёж? Будто бы он живет «за стеклом аквариума» в телешоу. Знаем, что такая эмоциональная обнаженность многих привлекает, но часть аудитории и отталкивает.

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Как уразуметь, что подходит вам как автору блога? Где для вас комфортная территория текста, когда вы не лжете читателям, но и оставляете в тени свою «приватную жизнь»? Писать о личном — это писать про частную жизнь? Нет, не всегда.

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Писать о личном — это искусство заявлять свою точку зрения, умение делиться эмоциями через текст, говорить о своей профессии как эксперт, применять навыки сторителлинга и быть самому себе редакцией.

Ведь блог сегодня — это маленькое СМИ. Давайте попробуем научиться вести это медиа как горячие журналисты, придирчивые авторы и строгие главреды.

Справка: Сторителлинг (англ. storytelling – «рассказывание историй») — это маркетинговый прием, который помогает донести информацию через рассказ или историю.

Как писать нон-фикшн: от коротких постов до лонгридов

Текст – это мост между Автором и Читателем. Можно построить шаткую кладку А можно выстроить Варваровский мост.

Справка : «Нон-фикшн – термин, обозначающий все произведения нехудожественной, прикладной литературы. Произведения категории нон-фикшн основаны не на вымысле, а на фактах.

Лонгри́д (англ. longread; long read — букв. «долгое чтение») — формат подачи журналистских материалов, спецификой которого является большое количество письменного текста, разбитого на части с помощью различных мультимедийных элементов: фото, видео, инфографики и прочих[1]. Формат лонгрида в большей степени адаптирован к электронным носителям».

Вот в этом моменте и повалят вопросы как из Рога изобилия:

Как сделать блоги доходным местом?

Как найти свою тему? Изучайте жанры и форматы статей. А если я хочу как журналист? Отрабатывайте навыки репортажа и интервью. Почему композиция — королева текстов? Теорию литературы на стол! Блог есть, а как его масштабировать? Редактура текстов — самостоятельно или отдать на аутсорс? Загляните в ваш кошелёк…. А если у меня прокрастинация? Где брать вдохновение, когда устал от текстов? Лонгрид — из чего его делают? И как написать так, чтобы дочитали до конца.

Ищите ответы на все вопросы поочередно, не прыгая. Совершенствуйтесь, пишите, не останавливаясь. Девиз: Ни дня без строчки!

Замечания и предложения на почту dana95ke@ukr.net