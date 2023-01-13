Химик о клише «винта» (из Записок Groverа / V I I)

Предупреждение..! «Если вы не любите химию, то нам с вами шагать по разным параллелям на глобусе. В класе меня припечатали прозвищем - химик. Я приходил в экстаз от колб, пробирок, мензурок, дозаторов, огромной цветной таблицы Менделеева на стене кабинета, смешением запахов солей и кислот. Часами торчал в подсобке, готовя химические реактивы к опытам.

Давид Яковлевич Лагускер, наш учитель химии с достойным прозвищем Лавуазье, всячески поощрял мою любовь к науке. На кружок к нему прилежно бегали все химические светила школы – будущие медики и фармацевты, технологи, агрономы.

И на каком же тесном собрании школьников-химиков не заводилась речи о синтезировании новых наркотиков, изготовлении качественного алкоголя в домашних условиях, лекарствах от сердца и рака. Лавуазье не скрывал своих познаний. Он выкладывал всё, что знал и умел.

В 90-е годы, когда смертью храбрых пали все табу и общественные запреты, молодежь понеслась по кривой догонять Запад без руля и ветрил. Трагедия разыгрывалась на глазах у многомиллионного украинского народа. Не о кокаине и гашише речь, 90-е годы в Украине это мертвое царство «винта» и «крокодила» домашнего приготовления.» Отредактированные записки гровера).

Стандартная история тайных школьных предметных сообществ – меняйте время и лица, а содержание не поменяется. Отсюда и вытекал тонкий ручей опытных знаний, вливаясь «белой» рекой в молодежную уязвимую среду.

Предупреждение. Опасность возвращения агрессивных наркотиков не миновала ныне, а удесятерилась. Исторический опыт учит, что после войн резко возрастает количество инвалидов и наркоманов. По сему Автор будет продолжать греметь своей медалькой, и призывать к гражданской войне с наркотиками.

Но без сказочной шапки-невидимки не обойтись никак. Чем меньше вы созерцаете автора в таких делах, тем лучше усваиваете то, что вам будет необходимым в борьбе с наркотическим злом и организации заслона от гибельного зла юных душ и тел, оставаясь один на один с текстом.

Все главы «Записок гровера» написаны в стиле нон-фикшн. Более подробно в эссе «Блог – это маленькое СМИ» https://news.pn/ru/blogs/285051

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С шапкой-невидимкой в мастерскую Пабло Пикассо. Великий художник обожал говорить про се не употребляю наркотики, потому что я сам наркотик». Кривил душой и уводил от себя осуждение. На самом деле, гашиш и опиаты были самыми близкими друзьями Пикассо.

И как производная от эйфории, можете лицезреть вверху портрет кисти мастера-наркомана Сидящая женщина в синем платье" (Femme Assise, Robe Bleu). Антисимметрия, излом геометрии, обрыв реальности…

Таковы они творческие люди. Они не терпят серой будничности. Им нужно движение и перемены. Им претит постоянство. Самая благоприятная среда для наркомании.

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Мы частенько попадаем в ловушки собственной беспечности и невежества. Смею уверить вас – знание по-прежнему сила.

Строго фильтруйте окружение молодых. Не стесняйтесь вмешиваться советами. Пристально вглядывайтесь в их способ жизни и подмечайте нехарактерные детали быта и поведения.

Таким образом, вы страхуете себя от укоризн совести, что недоглядели, обеспечиваете собственный жизненный комфорт и материальную целостность. Прежде всего для вас самих. Ибо близкие наркоманы бездонная прорва.

Ниже в Записка перечислены все страшные составляющие винта. Сколько сожет прожить организм, употребляющий такой смертельный состав?

«Из записок Гровера: 90-е. Прошлый век. Новым наркотиком в Украине стал 'винт' первитин. После него классно, какой 'приход', 'тяга', ощущение бодрости и прочее. Далее рассказ знакомого. К счастью, он жив до сих пор.

… Захотелось попробовать. Позвонили знакомому, наркоману со стажем, тот рассказал, что купить.

… Купили пару блоков спичек но не всяких, а определенных, именно там есть нужный красный фосфор, баночку спирта, баночку йода, перекись водорода или 'Белизну' , уксус столовый, средство для прочистки канализационных труб типа 'Крот', 'Мистер Мускул' или подобное в гранулах , очищенный бензин типа 'калоша', немного соляной кислоты… сироп 'Трайфед' лекарство от простуды, с псевдоэфедрином, сейчас в продаже нет.

… опускаем все манипуляции… Их тоже определенным методом смешивают, заливают «, охлаждают — и смесь для инъекций готова.

…Опытный наркоман все сделал и нас уколол. Потом пару минут наступил моментально — 'приход'. Передать это трудно, эйфорическое состояние. Во рту привкус фиалок или зеленого яблока…

А потом наступает 'тяга', на сутки и больше. Бодрость необыкновенная, заснуть ночь или две нереально. Отличное настроение, работоспособность, можно рубить дрова сутки…»

Начало Глава 6 «Плаха» и «чуйка» в нашем педине (из З-ок Groverа / V I) https://news.pn/ru/blogs/283983

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