Ворохта - любовь моя

Франковск всего лишь промежуточная станция между Николаевом и Ворохтой. Тесный, удобный городок до 1962 года именовался Станісла́вом. Он был основан в 1662 году краковским кастеляном Анджеем Потоцким и получил имя Станислав в честь великого гетмана коронного Станислава Реверы Потоцкого, приходившегося родным отцом молодому кастеляну.

Крепостным стенам Станислава предстояло выполнить миссию защиты южных границ Речи Посполитой от набегов крымских татар, турок и запорожских казаков, а также служить опорным пунктом польским магнатам Потоцким в Галичине.

Особо следует отметить, что Станислав получил ценнейшую европейскую привилегию – Магдебургское право и доказал крепость своих стен, выдержав осаду осман в 1676—1677 гг..

Ивано-Франковску вскоре исполнится 361 год. Из них 277 лет его история теснейшим образом была связана с Австрийской империей и Польшей, 52 года с Украинской ССР, 31 год с новой Украиной. Городу выпала почетная миссия побывать с января по май 1919 года столицей ЗУНР. Такие вот основные вехи летописи Ивано-Франковска.

***

Из промежуточного Франковска, груженые рюкзаками с провизией, лыжами в чехлах, и прочим снаряжением мы отправлялись на автобусе в Ворохту. Студенческое счастье казалось бездонным. А щедрые 70-е годы лишь акционировали возможности совместить катание на лыжах со всеми молодецкими удовольствиями, ни в чем себе не отказывая.

Организацию карпатских покатушек в Ворохте брала на себя кафедра физкультуры и спорта института. Денежные сборы «с носа» были минимальными – разницу нескупо покрывали профсоюзы. Ботинки с креплениями выдавала кафедра, а сами лыжи можно было взять в любом прокате Николаева. В придачу еще полагался голубой рюкзак.

С жильем в Ворохте договаривались заранее с постоянными сдатчиками. Предприимчивые ворохтяне не ограничивались властями в метрах застроек. Для заезжих любителей лыж в просторных подворьях сооружали отдельные коттеджи со спальнями, кухнями, небольшими столовыми и душевыми, местами для хранения лыж и ухода за ними. Сушилки для промокшей обуви и одежды были даже важней горячего душа. Натягивать мокрые ботинки на следующий день было не комильфо.

За отдельную плату столовались у хозяев. Свежее молоко, маслице, сметана, брынза. Разве что не хватало хрустящей французской булки. А так полный Куршавель!

Следует сказать, что содержались частные туристические приюты в аккуратности, чистоте, тепле и нарядности, вполне достойно.

В зимний сезон галичане гребли деньги лопатой. Хотя и летом желающих бродить по горам было достаточно. Не думаю, чтоб у заможных хозяев были причины обижаться на украинскую советскую власть.

Правда приходилось выслушивать то ли похвальбу, то ли сожаление. Однажды немолодой ворохтянин , указывая на соседнюю гору, говорил, что это его гора, а следующая брата. Зачем человеку гора? Как теперь понятно, чтоб рубить лес и продавать его словакам.

Нам было фиолетово на эти разговоры. Моего деда Сергея Федоровича раскулачили в 1934 году. Такое время было. Но галичане как-то натужно не прекращали рассказывать про потерянную частную собственность. Видимо, вербально вымещали свои обиды на нас.

В родном Николаеве нам наговаривали, что, дескать, галичане не любят русский язык. У них там по лесах, и по горам до сих пор бегают «бендеровцы» то ли со шмайсерами, то ли с трембитами, и прячутся в лисьих норах. Так, что старайтесь говорить на родном украинском, кто знает, что у них там в их бедовых черепках. Карпаты – это очень красиво, итожили николаевцы, а вот с местным народонаселением тесно общаться - лишь тратить время впустую. Некоторые злющие языки ехидно подчеркивали разницу, дескать, мы на юге строим авианосцы на верфях ЧСЗ, а они на западе строгают табуретки.

Над всеми этими советами мы долго потом смеялись. Потому как, зачастую ворохтяне разговаривали на таком языке, что половину содержания пролетало мимо нашего понимания. Причудливо микшировались польский, венгерский, немецкий и даже иврит. Но «росмову» местное народонаселение понимало без напряга. Лично я не разу не сталкивалась с малейшим проявлением языковой дискриминации.

***

Мы раскатывались на лыжах в Ворохте во времена больших снегов и крепких морозов. Глобальное потепление казалось всего лишь сказкой из мрачного будущего.

На спортивной базе Авангарда, центра бурной ворохтянской жизни, красовался трамплин для прыжков. Он не пустовал ни часа. Потрескивала канатная дорога, вознося любителей на самые верха. Снег приятно поскрипывал на лыжне. Морозец норовил забраться под шарф, нырнуть в перчатки. Народ грелся горячим вином и карпатским чаем. Над деревянной колыбой кудрявился дымок и зазывно пахло жаренным мясом с луком.

Кто-то под гитару напевал Визбора «лыжи у печки стоят». Ворохта невольно перекликалась с Домбаем. А какой-то чудак, преисполненный радости бытия, полукриком возвещал, что «лучше гор могут быть только горы!»

Одни бредят Куршевелем, другие Домбаем, а я обожаю Ворохту!

Продолжение следует… И это «Линия Керзона».

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