Что день грядущий нам готовит?

"Искуственная гиперинфляция, массовая безработица, конфискационная денежная реформа, ... - цифровое рабство. Счёт пошёл на месяцы."

Не сказка, но уже почти быль.

Звонок по телефону.

— Алё, здрасьте! Это «Пицца от Марио»?

— Нет. Это «Пицца от Google».

— Я шо, набрал неправильный номер?

— Нет. Google купил у Марио пиццерию.

— А, ну хорошо. Тогда я бы хотел заказать пиццу.

— Хорошо. Вам, как обычно?

— «Шо как обычно»?! Вы шо знаете, что у меня «обычно»?

— Согласно нашим данным, последние 15 раз Вы, Миша, заказывали фирменную с двойным сыром, колбасой и на толстом тесте.

— А,,,Ну да. Это то, шо я хотел бы заказать и на этот раз.

— Могу ли я предложить Вам на этот раз заказать вегетарианскую пиццу с рукколой и помидорами?

— Нет, я ненавижу овощи.

— Но Миша, у вас повышенный холестерин. И сильно.

— Откуда вы всё знаете?

— У нас есть результаты Ваших анализов крови за последние 7 лет.

— И ладно, всё равно мне не нужна пицца с овощами. Я уже принимаю лекарства от повышенного холестерина.

— Михаил, шо вы врёте!? Вы принимали лекарство нерегулярно. 4 месяца назад Вы приобрели в аптеке Гаевского упаковку Армолипида, в которой всего 30 таблеток.

— Так я купил больше в другой аптеке.

— Это не отображается на Вашей кредитной карте.

— Я наличкой.

— Но согласно Вашей банковской выписке Вы не снимали столько денег.

— Та у меня есть другой источник денег.

— Но в Вашей налоговой декларации нет данных о других источниках дохода.

— Так, идите нахрен!!! !! К черту вашу пиццу!!! Я устал от Google, Facebook, Twitter и WhatsApp. Я улетаю на остров без интернета, сотовой связи, и где за мной никто не шпионит!!!

— Я понимаю, Михаил, но Вам нужно обновить паспорт. Срок его действия истек 5 недель назад…»

Электронное рабство — это уже совсем близко. Хитрый грипп с принудительным «лечением», путинское «средство от морщин»… Это просто куски дороги, по которой нас, как стадо баранов, без малейшего сопротивления ведут к цифровому рабству.

И нельзя будет уехать или улететь — электронные деньги будут под полным контролем кучки банкиров. А наличные и безналичные деньги будут обесценены и конфискованы во время навязанной денежной реформы.

Предлагаю прослушать выступление доктора экономических наук, профессора Валентина Катасонова https://drive.google.com/file/d/1QA7Ak159-PXCac0lHy5z7-7lbvx2N4om/view

Короткий конспект:

Сенсационная информация Тревожные прогнозы (мм грядущее цифровое рабство)

Конспект.

03.02 Отличие цифровой криптовалюты от цифровой валюты центробанка: крипто- конфиденциальность, центробанк –тотальный контроль

06.47 Чем цифровая валюта отличается от наличной или безналичной?

Цифр.валюта придёт на замену наличных и безналичных денег (мм в течении 10 лет полная замена, начало 20.03.23)

Выпускать эл. деньги будет центробанк – мм тотальный контроль банкиров над всеми людьми

12.05 Нал и безнал деньги – универсальное платёжное средство. Цифровые деньги – програмированые деньги. Можно купить хлеба, но не можно выехать за пределы своего города

Накопительную функцию денег ликвидируют. Цифровая валюта – тающая. Срок использования денег ограничен, а потом тает

Регулировать доступ конкретного человека до его денег в зависимости от его социального рейтинга – это уже цифровой концлагерь.

29.25 Центробанк будет иметь абсолютный контроль над всеми деньгами: кто как и где заработал и где и как потратил. Банкиры устанавливают правила жизни каждого человека и при помощи цифровых денег полностью контролировать их соблюдение

Телеграм-канал Шарапов – все публикации Катасонова

18.20 Федеральная Резервная Система США к 23 году США выйдет к цифровому доллару

20.00 Единая мировая система цифровых валют – цифровое рабство людей всей земли. Рабовладелец – кучка банкиров

2023 год – рубежный

1944 – золотодолларовый стандарт

1976 – только бумажнодолларовый стандарт

Эта система разваливается на глазах Доллар на излёте (мм война путина против Украины – классический пример реанимации доллара)

24.00 Конфискационный характер замены денег на цифровые. Гиперинфляцию искуственно создадут(обесценивание) денег подтолкнёт к цифр. валюте. Массовая безработица. Пособие в виде выплат в цифровой валюте – переход к эл. рабству

Информация к размышлению.

Десять лет назад я опубликовал здесь https://news.pn/ru/blogs/99657 свой анализ порабощения мира менялами. К сожалению люди уже настолько оболванены, что они не способны противостоять процессу уничтожения большинства людей на Земле. И превращению оставшегося «золотого миллиарда» в управляемых рабов-биороботов.

И счёт пошёл уже на месяцы.

Буду счастлив, если кто-то сможет доказать, что я ошибаюсь, и впереди у человечества светлое будущее.