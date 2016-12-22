На главной площади Николаева неизвестные обокрали «домик Святого Николая»

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В Николаеве на Соборной площади днем 21 декабря неизвестные взломали и обокрали «домик Святого Николая», установленный к новогодним праздникам.

Об этом идет речь в сообщении на «Facebook»-странице Равлик Добра.

«А вот и счастье привалило... Пришла открыть домик Святого Николая на радость детишкам, а двери уже открыты настежь и дети гуляются внутри... Замка нет... Конфеты съели... В общем преступление совершено с 11:00 до 14:00. Полиция работает исправно, факт зафиксировали. Кто виноват? Где охрана? Где же были представители общественного формирования «Сокол»? Вроде их время дежурить назначено было», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные задержали николаевца, пытавшегося обокрасть кондитерский киоск.

Вадим Богданов

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