На главной площади Николаева неизвестные обокрали «домик Святого Николая»

В Николаеве на Соборной площади днем 21 декабря неизвестные взломали и обокрали «домик Святого Николая», установленный к новогодним праздникам.

Об этом идет речь в сообщении на «Facebook»-странице Равлик Добра.

«А вот и счастье привалило... Пришла открыть домик Святого Николая на радость детишкам, а двери уже открыты настежь и дети гуляются внутри... Замка нет... Конфеты съели... В общем преступление совершено с 11:00 до 14:00. Полиция работает исправно, факт зафиксировали. Кто виноват? Где охрана? Где же были представители общественного формирования «Сокол»? Вроде их время дежурить назначено было», - отмечено в сообщении.