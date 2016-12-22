«Азарт в законе»: журналисты рассказали, кто в МВД «крышует» игорные заведения

Большая сеть незаконных игровых клубов «В мережі» оформлена на экс-сотрудника МВД и водителя экс-нардепа-регионала Владимира Продивуса.

Об этом говорится в расследовании программы «Наші гроші«.

После назначения в 2014 году министр МВД Арсен Аваков обещал закрыть все игорные точки в Украине за 10 дней и «беспощадно наказывать региональных руководителей за невыполнение этого обещания». За последние 2 года число нелегальных игорных заведений только увеличилось. Только в Киеве более 80 игровых точек крупной игровой сети «В мережі».

Как говорится в сюжете, игорный бизнес «В мережі» организован по принципу франшизы. Одна игровая точка стоит ее владельцу 15-20 тыс. долларов, 30-36% от общей прибыли владелец клуба игровых автоматов отдает владельцу франшизы. Последний гарантирует владельцу игровой точки безопасность от правоохранителей.

Официальный учредитель ООО «В мережі» — Сергей Прилипко. До недавнего времени — сотрудник спецподразделения МВД «Кобра», прописанный в милицейском общежитии в Киеве. Кроме игровых клубов на него оформлены охранные компании «Гарант сервис 2016» и «Украинское бюро охранной безопасности». Сейчас он живет с семьей в небольшой квартире в Василькове. И по словам соседей и жены — работает водителем.

В марте 2016 года полиция выписала Прилипко штраф за нарушение правил дорожного движения. В это время экс-сотрудник МВД руководил машиной, зарегистрированной на бывшего нардепа-регионала Владимира Продивуса.

Как отмечают журналисты, Продивус имеет тесные отношения с заместителем министра внутренних дел — Сергеем Чеботарем. Дом семьи Чеботареа под Киевом построенный компанией «Мостострой» Продивуса, причем сам дом у Оксаны Чеботарь появился на 4 года раньше разрешительных документов. А сам Сергей Чеботарь является фигурантом сделки с участием сына Авакова, Александра, закупки МВД рюкзаков по завышенной цене.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в самом центре Николаева полиция накрыла подпольное казино – еще на около 30 объектах игровой сети провели обыски. После этого губернатор Савченко, выражая благодарность правоохранителям, сделал призыв к тем, кто ведет подпольный игорный бизнес, заявив, что не шутит и призвал "крыс бежать".