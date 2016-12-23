В Николаеве у одного реализатора полиция изъяла петарды, а другом продавцу вернула похищенные гирлянды

В Николаеве полиция изъяла 1 тысячу 660 петард у 29-летней женщины-реализатора, торговавшей пиротехникой.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

В отношении женщины составили административный протокол по статье 195-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств»). Теперь ей грозит штраф размером до 1 тысячи 20 гривен. Административные материалы направили в суд для принятия законного решения.

В другом случае оперативники заметили мужчину с большой сумкой в ​​руках. Увидев приближающихся полицейских, он начал заметно нервничать, чем вызвал у оперативников подозрение.

«Подойдя ближе, полицейские попросили незнакомца сказать, что находится в сумке, а потом и показать ее содержимое. Рассказ мужчины и то, что находилось внутри, значительно отличалось одно от другого. В сумке находились новогодние гирлянды, на общую сумму 5 тысяч гривен. Вор признался в совершении преступления и рассказал, откуда он похитил праздничные аксессуары. По словам злоумышленника, на рынке он увидел, как владелец торгового киоска поставил сумку на землю и отвлекся. Этим воспользовался вор, который решил, что в середине должно быть что-то ценное, схватил ее и скрылся», - рассказали в полиции.

Гирлянды вернули владельцу, а 43-летнего ранее судимого злоумышленника доставили в Заводский отдел полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская полиция изъяла у реализатора петард и фейерверков на 40 тысяч гривен.