На Одесчине СБУ ликвидировала канал поставки психотропов из Европы

В Одесской области сотрудники Службы безопасности перекрыли контрабандный канал поставки психотропных препаратов из Европы.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители задержали двух наркодельцов в одном из почтовых отделений Одессы при получении международного отправления.

Сотрудники спецслужбы обнаружили в пакете, отправленном из одной из стран пятьсот таблеток психотропного препарата МДМА.

При обысках по месту жительства злоумышленников оперативники изъяли три пакета с наркотическим веществом PVP и обнаружили нарколабораторию, в которой дельцы планировали изготавливать товар на продажу.

По данному факту открыто уголовное производство. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее пограничники ликвидировали канал контрабанды наркотиков из Нидерландов в Украину.