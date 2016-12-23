Находящийся в розыске николаевец украл деньги в магазине и попался полиции

В Николаеве патрульные задержали находящегося в розыске мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 14:00 патрульные получили сообщение о краже из магазина на рынке «Колос». Продавец рассказал, что пока он разговаривал с покупателями, неизвестный мужчина украл со стола 700 гривен. Вместе с потерпевшим инспекторы направились на поиски злоумышленника.

«Через 10 минут они увидели похожего по описанию человека возле автовокзала. При приближении полицейских тот начал убегать, но они догнали его и задержали. В дальнейшем у мужчины нашли чуть более 700 гривен. Во время проверки личности подозреваемого выяснилось, что более двух лет он разыскивается по подозрению в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Николаеве продавцы задержали вора, который ранее украл люстры с их магазина.