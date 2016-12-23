В Николаеве ищут аферистов, которые выдали себя за соцработников и обокрали пенсионерку

В Николаеве двое злоумышленников, мужчина и женщина, выдали себя соцработников и похитили у 79-летней пенсионерки 14 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Преступление случилось в доме №13 по улице Дачной. Днем 20 декабря домой к пенсионерке пришли незнакомые мужчина и женщина, которые представились соцработниками.

«Они сообщили старушке, что ей, как ребенку войны предусмотрена ежемесячная надбавка к пенсии. Но для того, чтобы ее получать, необходимо написать соответствующее заявление. Получив согласие, незнакомцы спросили разрешения зайти в жилье. Там мужчина сообщил пенсионерке, что в связи с обменом старых денежных купюр на новые ей надо принести несколько банкнот разного номинала, якобы для переписи. Женщина пошла в комнату, достала часть своих сбережений и принесла их аферисту».

«В какой-то момент «соцработница» попросила дать ей стакан воды и, пока пенсионерка отвлеклась, то второй злоумышленник проник в комнату, где она прятала деньги, и забрал их. Когда «гости» ушли, пенсионерка решила проверить надежность своего тайника, но увидела, что все ее сбережения исчезли», - рассказали в полиции.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Полиция просит граждан, которые владеют информацией, полезной для следствия, сообщать в Заводский отдел полиции по адресу: улица Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.

Приметы злоумышленников: Мужчина – на вид 25 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, был одет в куртку и брюки темного цвета; женщина – на вид 45 лет, рост 163 см, среднего телосложения, была одета в куртку и шапку светлого цвета.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине 83-летняя пенсионерка отдала «соцработницам» почти 30 тысяч гривен.