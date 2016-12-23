Прокуратура в качестве основного аргумента определения суммы залога при избрании меры пресечения использовала «спам-письмо», - адвокат

Анатолий Титусь и Олег Калнаус

Защитник начальника главного управления ветеринарной медицины в Николаевской области Олега Калнауса, который является одним из главных фигурантов так называемого «дела ветеринаров», намерен в Апелляционном суде обжаловать избранную ранее меру пресечения их подзащитному.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил адвокат адвокатского объединения «Аргумент» Анатолий Титусь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Центральный суд арестовал главного фигуранта «дела ветеринаров» Калнауса с залогом в 5 миллионов.

По мнению Анатолия Титуся, сотрудники прокуратуры, которые выступают в качестве стороны обвинения, не предоставили суду доказательств в обоснование объявленного подозрения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.

«Мы намерены обжаловать меру пресечения, избранную судом первой инстанции, так как во время рассмотрения ходатайства прокуратуры был допущен ряд процессуальных нарушений. В частности, следователь необоснованно принимал участие в процессе, в нарушение требований законодательства подал суду для приобщения к делу ряд допросов, которые не могли быть в него включены. Так были приобщены допросы врачей больницы, в которой на стационарном лечении находился мой подзащитный. Я, как защитник подозреваемого, перед следственным судьёй ставился вопрос о признании необоснованым и незаконным оглашенное подозрение О. Калнаусу, так как объективных данных подтверждающих совершение ним уголовных правонарушений мы не увидели среди врученных ему документов. Их не было и среди документов переданных стороной обвинения суду. Эти материалы не подтверждали факты получения моим подзащитным неправомерной выгоды – в виде денежных средств, как это утверждается в объявленном ему подозрении» - заявил Анатолий Титусь.

Так же, по его словам, следственный судья, во время заседания вынуждена была, несколько раз приостанавливать судебное заседание делая замечание прокурору, акцентируя на том, что сторона обвинения не должным образом подготовлена к заседанию.

“Представитель обвинения в качестве доказательств совершения моим подзащитным уголовного правонарушения зачитывал документы, в которых даже фамилия Калнаус не звучала. Только вдумайтесь, пытаясь обосновать необходимость ареста моего подзащитного, представитель прокуратуры зачитывал протоколы следственных действий, где о моём подзащитном не было ни единого упоминания. Помимо этого, нам как стороне защиты даже не были предоставлены все документы, которые указаны в ходатайстве, как обоснование необходимости избрания самой строгой меры пресечения – содержание под стражей. Из 34 заявленных стороной обвинения документов и протоколов следственных действий, нам вручили только 20, поэтому мы не знаем о чем идет речь в тех 14 документах, которых у нас нет”, - рассказал адвокат Анатолий Титусь.

Из заседания суда Олег Калнаус был увезен бригадой скорой помощи в больницу и госпитализирован. В настоящее время конвоирован в СИЗО города Николаева.

«По большому счету сейчас выполняется решение суда о взятии нашего подзащитного под стражу, но куда интереснее будет обратить внимание на тот документ, ели его можно так назвать, которым прокуратура обосновала необходимость определения залога О. Калнаусу в сумме 150 000 000 грн. По большому счету, это был обычный компьютерный файл «Acknowledge.docx» обнаруженный в компьютере моего подзащитного. В нем содержится информация о том, что открылось наследство в виде условно-депозитного счета находящегося в учреждении, которого не существует, в сумме 5. 700. 000$ США после смерти некоего (доктора Малуси), наследницей которого является (Мисс Кали Н.Асу). Далее в п.6 указано, что их можно получить, если указать детальные данные вашего банковского счета, свифт код и банковский код. Другими словами отдать ключи от вашего дома, где деньги лежат непонятно кому. Сотни аналогичных приходят каждому из нас на электронную почту в качестве спама», - пояснил Анатолий Титусь.

По его словам, если обратить внимание на рассматриваемое письмо, то это ни что иное, как фрагмент мошеннической схемы под названием «Нигерийские письма». Этот вид мошенничества известен еще с 1980-х годов.

«Этот вид мошенничества описан даже в wikipedia, есть масса журналистских расследований на эту тему. И это письмо прокуратурой используется в качестве аргумента. Мне лично не понятно, на основании какой нормы закона следователь приобщил это к материалам дела? Каким образом он подтверждает виновность моего подзащитного? Не получили мы ответа на эти вопросы и во время судебного заседания», - пояснил адвокат Титусь.