Прокуратура о преступности на Николаевщине: «Тяжких и имущественных преступлений стало больше»

На Николаевщине в течение 11 месяцев 2016 года уменьшилось количество зарегистрированных уголовных преступлений на 5%. В целом по Украине соответствующий показатель вырос на 5,1%.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Но при этом, по данным прокуратуры, увеличился уровень преступности на 10 тысяч населения – с 153 до 158 уголовных правонарушений. Больше всего преступлений зарегистрировано в Николаеве, меньше всего – в Березнеговатском, Еланецком и Братском районах области.

Уменьшилось количество особо тяжких уголовных преступлений на 5,5%. При этом во Врадиевском, Казанковском, Кривоозерском и Новобугском районах количество преступлений указанной категории возросло. Увеличилось количество тяжких уголовных преступлений – на 26%.

В то же время уменьшилось число убийств на 18,7% (с 75 до 61). Больше всего умышленных убийств (и покушений) зафиксировали в Николаеве (20), Новобугском (4), Новоодесском, Березанском районах и городе Южноукраинске (по 3). Уменьшилось количество случаев нанесения тяжких телесных повреждений с 85 до 77. При этом увеличилось количество указанных преступлений в Первомайском районе – с 1 до 12 и Очаковском районе – с 0 до 4.

Возросло число преступлений против собственности на 18,8%, из них: вымогательств на 25%, мошенничеств на 6,8%, краж на 22,3%, грабежей на 51,9%, разбоев на 1%. В среднем по области в текущем году совершено около 10 имущественных преступлений на 1 тысячу населения.

По сравнению с прошлым годом снизилось количество учтенных преступлений в сфере хозяйственной деятельности на 16,1% или с 255 до 214. На 46,3% уменьшилось количество производств о преступлениях в сфере оборота наркотиков (в государстве – на 7,1%). Отмечается увеличение количества зарегистрированных преступлений в сфере служебной деятельности на 6,1%. Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 41,8% (в государстве – на 18%), несовершеннолетними – на 50,2% (в государстве – на 28,2%). Количество лиц, ранее совершавших уголовные преступления, уменьшилось на 42,9% (в государстве – на 16,6%).