В производстве у николаевской полиции находится 23 тысячи 782 незаконченных уголовных дела

На Николаевщине по состоянию на 30 ноября 2016 года в производстве следственных подразделений полиции находилось 23 тысячи 782 незаконченных уголовных производства.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В Едином реестре досудебных расследований полиция области в течение 11 месяцев этого года зарегистрировала 41 тысячу 892 уголовных правонарушения, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Органы предварительного расследования полиции в области закончили 33 тысячи 447 уголовных производств, что меньше на 8,9%, чем в 2015 году. Уменьшилось на 37,2% количество направленных в суд уголовных производств (2621).

«Основной причиной такого положения дел являются процессы реформирования органов Национальной полиции, в том числе медленное заполнение вакантных должностей следователей, увеличение остатков уголовных производств, ненадлежащая профилактическая работа и социально-экономическая ситуация в государстве», - пояснили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине стало больше тяжких и имущественных преступлений.