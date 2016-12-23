В Заводском районе Николаева жертвами автоворов стали четыре водителя

В Заводском районе Николаева неизвестные обокрали четыре автомобиля.

Об этом идет речь в сообщении местного отдела полиции.

20 декабря, в период с 10:45 до 11:00 из автомобиля «Славута», оставленного возле дома №58 по улице Шоссейной (Фрунзе), неизвестный, разбив стекло, похитил мобильный телефон. Из автомобиля «ВАЗ-2106», припаркованного на ночь возле дома №43 по улице Пограничной (Чигрина), злоумышленник похитил колеса.

Кроме того, из автомобиля «Chevrolet», оставленного на ночь возле дома №25/21 по улице Леваневцев, неизвестный похитил барсетку с деньгами. Аналогичное сообщение поступило от 22-летнего владельца «ВАЗ-2105». Злоумышленники, повредив дверной замок в автомобиле, припаркованном у дома №80 по улице Пограничной, похитили набор инструментов.

По факту случившегося начаты уголовные производства по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Полиция разыскивает лиц, причастных к совершению краж, и просит граждан, владеющих информацией, полезной для следствия, обращаться в Заводский отдел полиции по адресу: улица Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ингульском районе Николаева обокрали четыре автомобиля.