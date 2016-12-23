В Николаеве суд оштрафовал на 10 тысяч и лишил прав одессита, попавшегося пьяным за рулем

Апелляционный суд Николаевской области оставил без изменения решение Корабельного районного суда Николаева в отношении жителя села Дмитровка Одесской области В. Панайотова. За вождение в пьяном виде его оштрафовали на 10,2 тысячи гривен и лишили прав на год.

Об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

24 августа 2016 года, в 22:00 в Одессе, на улице Адмиральской Панайотов управлял автомобилем «BMW-330» в состоянии алкогольного опьянения. Материалы относительно его нарушения направили для рассмотрения в Малиновский районный суд Одессы, по месту жительства Панайотова, указанному им при составлении протокола об административном правонарушении.

«По вызову в Малиновский райсуд он ходатайствовал о направлении материалов для рассмотрения в другой суд по месту жительства в Николаеве. По номеру телефона, указанному правонарушителем в протоколе, Корабельный райсуд, куда поступили материалы из Малиновского райсуда, вызвал Панайотова, но тот не появился. Постановлением Корабельного райсуда Панайотов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях»), на него наложен штраф в размере 10 тысяч 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год», - рассказали в пресс-службе.

В апелляционной жалобе правонарушитель просил постановление отменить и прекратить производство, поскольку дело рассмотрено 23 ноября в его отсутствие, а смс-сообщение он не получал.

Судья Елена Фарионова в постановлении апелляционного суда указала, что то обстоятельство, что правонарушитель не участвовал в рассмотрении дела, никоим образом не влияет на законность и обоснованность вынесенного судебного решения.