В Николаеве «игровику», подозреваемому в даче взятки прокурору, 10 часов избирали меру пресечения – он уже готовится внести 2,7 миллиона залога

Подозреваемый Михаил Слуцкий В Николаеве 22 декабря Центральный районный суд города Николаева арестовал на два месяца Михаила Слуцкого – подозреваемого в попытке дать взятку прокурору прокуратуры Николаевской области. При этом Слуцкий может выйти на свободу под залог в 2,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в Николаеве сотрудник прокуратуры отказался от взятки в 30 тысяч долларов США от организаторов игорного бизнеса. Взяткодателей - одессита Виталия Булавина и херсонца Михаила Слуцкого - задержали прямо в здании следственного отдела прокуратуры области.

Избрание меры пресечения растянулось практически на 10 часов, так как стартовало еще утром. Булавину должны были избрать меру пресечения в 9:00, а Слуцкому – в 10:30. Сначала подозреваемых долго не могли привезти в суд из изолятора временного содержания.

Адвокаты Николай Стоянов и Дмитрий Пономаренко Подозреваемый Виталий Булавин

Затем Булавин и Слуцкий отказались от своих адвокатов. Подозреваемые заявили, что им якобы нанял адвокатов Дмитрия Пономаренко и Николая Стоянова посторонний человек - Валерий Бердник. Бердник сказал, что прочитал в интернете информацию об аресте двух человек и решил помочь «неизвестным».

Также подозреваемые отказывались называть в суде свое имя и фамилию, а также давать какие-либо показания. После этого подозреваемые дважды заявляли отвод судье Галине Подзгун (председатель Центрального райсуда), избиравшей им меру пресечения.

Все это выглядело как попытка затянуть избрание меры пресечения, чтобы истекло 72 часа с момента задержания (после истечения этого срока подозреваемых должны были отпустить, - редакция). Прокурор также отметил, что действия подозреваемых и их адвокатов выглядели как попытка затянуть избрание меры пресечения.

В пресс-службе Центрального суда отметили, что отводы «по безосновательности были отклонены и расценены, как попытка затягивания судебного разбирательства».

Причинами отводов в течения дня были и отказ судьи удовлетворить ходатайство снять статус задержанных по истечению 60 часов с момента задержания, и процедура вручения памятки подозреваемому, и другие. Два отвода, один по Слуцкому рассмотрела судья Светлана Скрипченко, а второй по Булавину рассмотрел судья Иван Дирко. Интересно, что Скрипченко, рассматривавшей отвод Подзигун, также адвокаты заявили об отводе, но она сочла это злоупотреблением права защитников на отвод. Оба отвода судье Галине Подзигун были отклонены из-за отсутствия обоснований. Кроме того, адвокаты Пономаренко и Стоянов также подавали отводы и на секретаря судьи и прокурора, но Галина Подзигун также отклонила данные ходатайства, как такие, что являются злоупотреблением права на отвод.

«Прокурор в судебном заседании ходатайство поддержал, настаивая, что более мягкая мера пресечения не обеспечит надлежащее процессуальное поведение подозреваемого», - отмечено в сообщении пресс-службы суда.

Отметим, что основная часть подозрения основана на показания прокурора Владислава Белана, которому и предлагалась взятка. Согласно данным Беланом показаниям, кроме заявленных 30 тысяч долларов США взятки, Слуцкий и Булавин предлагали прокурору еще платить по миллиону гривен ежемесячно.

Также Владислав Белан отметил на допросе, что во время обысков в доме Виталия Булавина в Одесской области у него нашли деньги всего в сумме 10 тысяч гривен, которые подозреваемый назвал средствами на продукты, а также начал выхвалятся перед правоохранителями, что он уже знал об обыске и спрятал все деньги на банковских счетах, оформленных на подставных лиц. При этом он сказал, что он якобы платит каким-то судьям и всегда знает о проведении в отношении него каких-либо следственных действий.

Председатель Центрального райсуда Галина Подзигун Прокурор Александр Кирпатенко и следователь Дмитрий Шалабода

Адвокаты постоянно сетовали на то, что ходатайство об аресте идентичное для их двух подзащитных, а также считают, что доказательства никак не доказывают вины их Булавина и Слуцкого и построены лишь на показаниях одного Белана, которому подозреваемые принесли взятку. По мнению Дмитрия Пономаренко и Николая Стоянова, просьба об избрании меры пресечения для их подзащитных вообще не подлежит удовлетворению ни в каком виде.

Отметим, что согласно материалам дела об игровых автоматах, как сказал прокурор Кирпатенко, Булавин и Слуцкий причастны к сети игровых автоматов на территории как минимум трех областей: Николаевской, Одесской и Херсонской. При этом, они заведовали работой игровой сети именно на Николаевщине, но не являются основными руководителями нелегального бизнеса.

В итоге около 20:00 судья Подзигун постановила арестовать Слуцкого и назначила ему залог в 2,4 миллиона гривен. При этом прокуратура изначально требовала для Слуцкого 30 миллионов гривен залога.

После ареста Слуцкого он в коридоре вместе со своей «группой поддержки» стал обсуждать, что уже завтра нужно внести залог.