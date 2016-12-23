Второй «игровик», подозреваемый в даче взятки николаевскому прокурору, не явился в суд на избрание меры пресечения

Виталий Булавин В пятницу, 23 декабря, подозреваемый в предложении взятки прокурору за «развал» дела об игровых автоматах и снятия ареста с компьютерной техники и другого имущества Виталий Булавин не появился в Центральный районный суд города Николаева на избрание меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, Виталий Булавин и Михаил Слуцкий были задержаны в кабинете прокурора Владислава Белана при передаче 10 тысяч долларов США и обещали еще 20 тысяч за непривлечение их к ответственности по делу об организации незаконного игорного бизнеса, а также снятия ареста с изъятой компьютерной техники, транспорта и другого имущества.

Адвокат Булавина Дмитрий Пономаренко заявил, что его подзащитный заболел и его вечером забрала «скорая». Сейчас подозреваемый Булавин находится в одесской частной клинике «Odrex».

Добавим, что как стало известно на прошлом судебном заседании Виталий Булавин и Михаил Слуцкий также обещали прокурору Белану платить по миллиону гривен ежемесячно за беспрепятственное продолжение ведения игорного бизнеса. Кроме того, Белан в своих показаниях отметил, что Булавин хвастался перед правоохранителями своим материальным состоянием, связями в правоохранительных органах и систематической оплатой информации судьям за проведении в отношении его бизнеса грядущих обысков.

Адвокат Дмитрий Пономаренко Председатель Центрального райсуда Галина Подзигун Прокурор Александр Кирпатенко и следователь Дмитрий Шалабода

В итоге, учитывая информацию о заболевании подозреваемого, судья Галина Подзигун постановила сделать перерыв, а также направить в больницу запрос и вытребовать ведомости о диагнозе Виталия Булавина, его состояния и возможности принятия участия в судебном заседании.

Напомним, что в четверг, 22 декабря, Центральный райсуд Николаева после 10 часов судебных прений все-таки постановил арестовать «коллегу» Булавина Михаила Слуцкого с возможностью внесения залога в 2,4 миллиона гривен.