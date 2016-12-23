В Николаеве двое в масках ворвались в дом и избили родственника активиста Жело: «Перепутали со мной»

Фото: архив В Николаеве поздно вечером в четверг, 22 декабря, около 22:00 в микрорайоне «Терновка» двое в масках ворвались в дом и избили дядю общественного активиста, главу профсоюза «Сильные вместе» Дениса Жело.

Об этом Жело рассказал корреспонденту «Преступности.НЕТ».

По его словам, до этого, как говорит мама активиста, возле их дома два дня «караулили» двое мужчин.

- Дядя просто очень похож на меня. Он зашел в дом, и те за ним вломились и прямо на кухне избили его резиновой дубинкой, такой, как у милиции. Один бил, второй в дверях стоял. На одном из них была серая камуфляжная куртка, - сообщил Денис Жело.

Как говорит Жело, его дядя получил множество травм головы в результате нападения. Активист уверен, что это связано с его деятельностью по ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара» и предполагает, что к нападению могут иметь отношение сотрудники правоохранительных органов.

- Когда мы начали заниматься вопросом завода, ко мне уже приезжали домой и искали меня, что родственники думали меня уже выписывать из дома, - добавил он.

Ранее Денис Жело публиковал на «Преступности.НЕТ» блог под названием «Кто грабит завод 61 коммунара - силовики или криминалитет? А может совместно?».

Тем временем Центральный районный отдел полиции Николаева открыл уголовное производство по данному факту и начал досудебное расследование. Пока родственник Дениса Жело не прошел экспертизу, дело квалифицировано по статье 162 Уголовного кодекса Украины «Нарушение неприкосновенности жилища».