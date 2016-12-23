В Милане полиция застрелила мужчину, осуществившего теракт в Берлине, - СМИ

Миланская полиция застрелила мужчину, который подозревается в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как передает La Repubblica, во время перестрелки мужчина кричал «Аллах акбар». Он ранил одного из офицеров полиции в плечо.

Ранее сообщалось, что человека, похожего на подозреваемого Аниса Амри, видели в Дании.

Напомним, 19 декабря в центре Берлина грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате наезда погибло 12 человек, еще 48 пострадали.