К агентурной сети иностранных спецслужб причастны 599 человек, - СБУ

За 11 месяцев 2016 года по направлению контрразведки Служба безопасности Украины открыла 330 уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В том числе, по ст. 114 УК Украины (шпионаж) в отношении 5 иностранцев (из них двух граждан РФ), на данный момент осужден один человек. Кроме того, по ст. 111 УКУ (государственная измена) в отношении 84 граждан Украины, из них осуждены 8 человек. В общем, судами приговор вынесен 74-м лицам.

Сейчас контрразведкой проверяется 89 человек, они обоснованно подозреваются в причастности к кадровому составу иностранных спецслужб.

Еще 599 человек подозреваются в причастности к агентурной сети спецслужб иностранных государств, а 48 лиц подозреваются в причастности к кадровому составу незаконных силовых структур так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, СБУ задержала начальника одного из отделов вооружения ВСУ – передававшего секретные документы в РФ.