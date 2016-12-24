Николаевец устроил дебош в своей квартире и набросился с кулаками на патрульных

В Николаеве 22 декабря патрульные утихомирили дебошира, который побил свою сожительницу.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 22:00 патрульные получили сообщение, что в квартире по улице Космонавтов мужчина бьет женщину. Соседи рассказали, что услышали, как в квартире что-то падало, а затем женщина кричала и умоляла о помощи.

«Двери квартиры открыл мужчина – он сразу бросился на патрульных с кулаками. В ответ инспекторы применили к нападавшему приемы борьбы и надели на него наручники. После этого из квартиры вышла перепуганная женщина. Она рассказала, что сегодня сожитель пришел домой в состоянии сильного алкогольного опьянения и бросился на нее с кулаками. Ей удалось запереться в одной из комнат, а он все время стучал в дверь и крушил мебель», - отмечено в сообщении.

Общаясь с женщиной, патрульные заметили на подоконнике газету, на которой находилось «растительное вещество с характерным запахом конопли». Женщина рассказала, что ее сожитель постоянно курит это «вещество» на балконе.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец избил металлическим прутом соседа, который дразнил его собаку.