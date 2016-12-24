Николаевец устроил дебош в своей квартире и набросился с кулаками на патрульных

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 13 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(7)   

В Николаеве 22 декабря патрульные утихомирили дебошира, который побил свою сожительницу.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 22:00 патрульные получили сообщение, что в квартире по улице Космонавтов мужчина бьет женщину. Соседи рассказали, что услышали, как в квартире что-то падало, а затем женщина кричала и умоляла о помощи.

«Двери квартиры открыл мужчина – он сразу бросился на патрульных с кулаками. В ответ инспекторы применили к нападавшему приемы борьбы и надели на него наручники. После этого из квартиры вышла перепуганная женщина. Она рассказала, что сегодня сожитель пришел домой в состоянии сильного алкогольного опьянения и бросился на нее с кулаками. Ей удалось запереться в одной из комнат, а он все время стучал в дверь и крушил мебель», - отмечено в сообщении.

Общаясь с женщиной, патрульные заметили на подоконнике газету, на которой находилось «растительное вещество с характерным запахом конопли». Женщина рассказала, что ее сожитель постоянно курит это «вещество» на балконе. 

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец избил металлическим прутом соседа, который дразнил его собаку.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность