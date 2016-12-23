На Мальте приземлился захваченный неизвестными пассажирский самолет из Ливии - его угрожают взорвать

Неизвестные угнали самолет ливийских авиалиний Afriqiyah Airways A320, следовавший на Мальту.

Об этом сообщает издание Times of Malta.

Отмечается, что на борту судна находятся 118 человек. Согласно последней информации самолет приземлился на Мальте. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат написал на своей странице в Twitter о возможном угоне самолета.

Позже издание Reuters сообщило, что неизвестные, угнавшие пассажирский самолет ливийских авиалиний Afriqiyah Airways A320, угрожать взорвать борт.

Напомним, на Хмельнитчине военного, пытавшегося угнать в Россию самолет, приговорили к 12 годам тюрьмы