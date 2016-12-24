В Николаеве не останавливается волна краж из автомобилей: за сутки обокрали пять машин

За один день 22 декабря в Николаеве автоворы «обчистили» сразу пять автомобилей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Так, в Ингульский отдел полиции обратились трое местных жителей, которые сообщили о краже государственных номерных знаков.

В ночь с 21 на 22 декабря неизвестные сняли государственный номерной знак ВЕ5540ВМ с автомобиля «SKODA-Octavia», который находился возле дома №28-А по улице Молодогвардейская, а также госзнак ВЕ9960В с автомобиля «Mitsubishi-Lancer», который был припаркован у дома №30 по улице Южной. В период с 18:00 по 23:15 21 ноября с автомобиля «Lada-Kalina», находившийся по улице Чайковского, 31, злоумышленники сняли государственный знак ВЕ1624АК.

В период с 12:00 до 13:00 22 декабря неизвестные похитили с автомобиля «КАМАЗ», который был припаркован по улице Космонавтов, 65, аккумулятор. А в период с 14:00 19 декабря по 15:00 22 декабря автоворы похитили аккумулятор с автомобиля «КАМАЗ», который находился по улице Космонавтов, 91.

В Корабельном районе в период с 20:00 по 20:35 с автомобиля «Таврия», который был припаркован на парковке у супермаркета, расположенного по проспекту Богоявленскому, 234, было похищено 25 тысяч гривен, личные вещи и документы.

Следственные отделения райотделов полиции открыли уголовные производства по признакам ч.1 и 3 статьи 185 УК Украины «Кража», санкции которых предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. Полицейские устанавливают виновных лиц.