«Бонни и Клайд»: на Николаевщине супруги утащили у пенсионерки восемь кроликов

В Первомайске Николаевской области гражданские супруги обокрали пенсионерку. Ночью муж с женой перелезли через забор и проникли в хозяйственное помещение потерпевшей, откуда вынесли восемь кроликов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Сама потерпевшая не сразу сообщила о случившемся родным. Прошло несколько дней, когда женщина рассказала о краже сыну, а тот в свою очередь - полицейским.

«Работники полиции установили личности воров, но изъять у них кроликов уже не было возможности. Злоумышленники рассказали, что случайно узнали от местных жителей о том, что в доме не живут владельцы, а только иногда кормят оставленных там кроликов, поэтому решили воспользоваться такой «возможностью», - сообщили в полиции.

Супруги, 29-ти и 30-ти лет, ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж. Им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины УК Украины «Кража», что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные мероприятия», - резюмировали в ГУ НП в Николаевской области.

Напомним, в ноябре этого года в селе Полигон Витовского (Жовтневого) района Николаевской области неизвестные угнали у местных жителей коня.