Главврач медцентра Николаевского филиала «АМПУ», оштрафованная судом за коррупцию, уволена

Главный врач Медицинской части Николаевского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» Ирина Матвеева уволена с занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-служба филиала.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Апелляционный суд в Николаевской области признал виновной главврача медцентра Николаевского филиала «Администрации морских портов Украины» Ирину Матвееву в коррупционном правонарушении, с которого ее зять получил доплату в 3 тысячи 260 гривен, и оштрафовал на сумму 3 тысячи 400 гривен.

«Учитывая факт, что несмотря на постановление суда, коррупционные действия Матвеевой имеют постоянный характер и не могут быть урегулированы, в том числе путем ее перевода на выполнение требований части 4 статьи 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» с целью урегулирования конфликта интересов главный врач была уволена с должности», - говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности главного врача Медицинской части ГП «АМПУ» назначен заместитель главврача Владимир Мазепа.

Стоит отметить, что Ирина Матвеева ранее заявила о том, что новое руководство Николаевского филиала ГП «АМПУ» оказывается эмоциональное давление на работников порта: допрашивают, выводят из равновесия, доводят людей нервных срывов.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в средине ноября анонсировал проведение комплексной проверки на ГП «Николаевский морской торговый порт» и в Николаевском филиале ГП «АМПУ».