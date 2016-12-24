В Николаеве избили и ограбили пенсионера

В Николаеве неизвестные напали на пенсионера, избив его и отобрав у него его имущество.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

В Ингульский отдел полиции Николаева поступило сообщение о госпитализации с телесными повреждениями 60-летнего местного жителя.

По словам потерпевшего, 21 декабря в 22:00 его избили неизвестные. Так, в районе перекрестка улицы Театральная и проспекта Мира, возле развлекательного заведения, неустановленные лица напали на заявителя и, применив насилие, завладели его имуществом: мобильным телефоном, деньгами в сумме 200 гривен, пенсионным удостоверением и банковской карточкой.

Следственное отделение открыло уголовное производство по признакам ч.2 ст.187 УК Украины «Разбой», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в том же Ингульском (Ленинском) районе Николаева 21 мая двое грабителей напали на 69-летнего мужчину.