Полиция установила, что николаевца ножом зарезал его же друг, вызвавший ему «скорую»

Полиция установила виновного в смерти 54-летнего жителя Николаева, скончавшегося от потери крови в результате колото-резаной раны ноги.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем еще 19 февраля 2016 года, когда вечером 54-летний мужчина остался переночевать у своего старого знакомого, а утром хозяин дома увидел, что гость лежит на полу в бессознательном состоянии и вызвал «скорую помощь». И уже в медицинском учреждении врачи установили диагноз мужчины - колото-резаное ранение бедра с ранением вены. Через некоторое время пациент умер, и, по предварительным выводам эксперта, смерть наступила в результате кровопотери.

Спустя 10 месяцев после произошедшего следствие все же отыскало виновного во совершении преступления. Им оказался тот самый хозяин дома, который и вызвал «скорую».

«Правоохранители установили личность обоснованно подозревается в причастности к совершению преступления. Им оказался 66-летний домовладелец, товарищ пострадавшего, который и вызвал карету скорой медицинской помощи. Мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение убийства, признался в том, что в тот вечер они поссорились с погибшим и, якобы услышав оскорбительные слова в свой адрес, домовладелец схватил нож и ударил им гостя. Вид крови протрезвел обоих мужчин, которые, кстати, дружили уже более 15 лет, и злоумышленник, оказав первую помощь раненому, предложил ему остаться у него на ночлег. Утром хозяин увидел, что его гость умер и вызвал врачей», - сообщили в полиции.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Злоумышленнику объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.