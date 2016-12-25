Николаевские спасатели с полицейскими провели рейд, чтобы напомнить гражданам о риске использования пиротехники

В Николаеве 24 декабря, чтобы напомнить гражданам о безопасности празднования Нового года, сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области совместно с представителями патрульной полиции Николаева посетили места стихийной продажи пиротехнических изделий в Ингульском районе Николаева, пообщались с реализаторами и покупателями.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Спасатели и правоохранители провели рейд в комнате ожидания междугородного автовокзала и на территории рынка «Колос». Представитель Ингульского районного отдела ГУ ГСЧС в Николаевской области рассказал ценителям салютов и фейерверков о видах пиротехники и радиус их опасной зоны, акцентировал внимание на том, как правильно их устанавливать и на какое расстояние следует отойти, чтобы не травмироваться в момент их срабатывания.

Также, рейдовики обращали внимание покупателей на том, что при неправильном хранении, намокании или неосторожной транспортировке, что и происходит при стихийной торговле, изделия пиротехники могут повредиться и стать опасными для использования.

В ходе проведения информационно-разъяснительной работы, сотрудники службы спасения не оставили в стороне и вопросы пожарной безопасности при установке новогодней елки. С гражданами была проведена беседа по основным причинам возникновения пожаров в жилье и даны рекомендации о том, как этого не допустить.

Всего в течение проведения рейда было охвачено около 50 человек, которым в память сотрудники ГСЧС и патрульной полиции подарили информационные листовки и брошюры, в которых подробно разъяснены основные правила безопасного поведения в период празднования Нового года и номера экстренных служб.