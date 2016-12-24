Подписи главы ЦИК в «амбарной книге» Партии регионов сделаны его рукой, - НАБУ

Михаил Охендовский Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало результативную часть почерковедческой экспертизы «амбарной книги» Партии регионов с подписями, которые принадлежат председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что эти записи в том числе стали основанием для составления сообщения о подозрении председателю ЦИК.

При этом в НАБУ отметили, что обоснованность подозрения подтверждается доказательствами.

«Во-первых, выписки из банковских счетов. По данным следствия, подозреваемый пополнял свой собственный банковский счет в те дни, когда ставил подписи в «амбарные книге». Например, согласно одной из записей «амбарные книги» 27.09.2012 председатель Центризбиркома получил от помощника одного из народных депутатов Партии регионов 4,7 тысяч долларов США, из которых, как считает следствие, в соответствии с имеющимися финансовых документов, положил на свой банковский счет 4,5 тысяч долларов США», - говорится в сообщении.

В качестве еще одного доказательства НАБУ приводит выводы почерковедческой экспертизы записей из «амбарной книги».

«Заключение экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Министерства юстиции Украины, которая вместо положенных 10 дней по неизвестным причинам длилась 3,5 месяца, не подтверждает и то же время и не исключает вероятность того, что подписи и записи в «амбарные книге» принадлежат председателю ЦИК. Согласно же другой экспертизы, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени подозреваемого в «амбарные книге» принадлежат именно председателю ЦИК», - отметили в НАБУ.

Также в ведомстве заявили, что не соответствуют действительности заявления адвокатов подозреваемого о том, что в сообщении ему о подозрении отсутствуют сведения о лице, передававшем средства: «На самом деле, такие сведения существуют и указанные в сообщении о подозрении».

«Кроме того, следует отметить, что на сегодняшний день досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждено оригинальность «амбарной книги», переданной Виктором Трепаком в НАБУ. Об этом свидетельствуют выводы ряда других почерковедческих экспертиз, которые подтверждают подлинность подписей ряда других лиц, кроме вышеупомянутых, а также многочисленные показания лиц, которые лично выполняли записи и ставили подписи в «амбарной книге» за получение наличных средств в соответствующих суммах и подтвердили указанный факт», - говорится в сообщении.

«Учитывая приведенные факты и общественный резонанс расследования, детективы НАБУ предполагают, что сторона защиты может оказать влияние на свидетелей. Поэтому на данном этапе ей отказано в предоставлении информации о полном перечне указанных лиц», - резюмировали в НАБУ.

Напомним, ранее была обнародована «черная бухгалтерия» Партии регионов, в которой расписаны многомиллионные расходы партии в рамках политической коррупции. В частности, согласно документам, в 2012 году ПР финансировала на выборах «Нашу Украину» Ющенко.