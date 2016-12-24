Полиция опубликовала фоторобот одного из налетчиков на синагогу в Умани

Главное управление Нацполиции в Черкасской области обнародовало фоторобот и приметы вероятного нападающего на синагогу в Умани.

Соответствующие данные размещены на официальном сайте ведомства.

Напомним, как сообщалось ранее, в Умани в ночь на 21 декабря неизвестные устроили погром в местной синагоге: облили краской и бросили свиную голову.

В совершении преступления полиция подозревает молодого человека среднего роста и телосложения.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост около 175 см, строение тела среднее, ​​лицо – среднее округлое, кожа лица светлого цвета, волосяной покров на голове отсутствует, глаза - голубые, брови - узкие, невыразительные; нос - широкий с горбинкой, в области переносицы - веснушки; рот - средний, прямой, правая ушная раковина в верхней части деформирована в результате травмы.

«Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности изображенной на рисунке просим сообщить по телефонам (067) 3970959, (04744) 4-03-66 или 102», - говорится в сообщении полиции.

Напомним, в апреле 2014 года неизвестные в двери николаевской синагоги бросили «коктейль Молотова».