На Полтавщине полиция задержала работорговца, везшего троих украинцев в соседнюю страну

Сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, установлено, задержали жителя Полтавской области, который занимался вербовкой, перевозкой и передачей граждан для дальнейшей трудовой эксплуатации в сфере сельского хозяйства в соседней стране.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.

- В ходе документирования преступной деятельности полицией установлено, что 23-летний житель Чутовского района занимается вербовкой жителей области, вроде для выгодной работы в соседней стране. На самом же деле, людей продавали для выполнения тяжелых физических работ и занятие попрошайничеством. Потерпевшие рассказали, что у них отобрали все документы и ограничили свободу передвижения. Условия проживания в бараках не соответствовали санитарным условиям. Работали сверхурочно, за невыполнение трудового плана – не давали еды. Денежных средств за труд граждане не получали, - рассказал начальник Полтавской областной полиции Олег Бех.

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, прокуратурой и УСБУ Полтавской области, совместно с Государственной пограничной службой Украины, в ходе реализации материалов ранее открытого уголовного производства при попытке пересечь границу задержали 23-летнего мужчину. Автомобилем «Daewoo Sens» он пытался вывезти за границу трjbх граждан Украины с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации.

Во время проведения обысков полицией обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты украинских и иностранных операторов, платежные карты, загранпаспорта и предмет, похожий на пистолет типа револьвер.

«Продолжается досудебное расследование по части 1 статьи 149 Уголовного кодекса Украины («Торговля людьми или осуществление иной незаконной сделки, объектом которой является человек, а равно вербовка, перемещение, перепрятывание, передача или получения человека, содеянные с целью эксплуатации, с использованием обмана, шантажа или уязвимого состояния лица»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Правоохранителями выясняются количество пострадавших и круг лиц, которые помогали мужчине организовывать незаконную деятельность», - говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2014 года Центральный районный суд Николаева приговорил к пяти годам заключения местного жителя, который за 800 долларов США продавал молодых девушек в сексуальное рабство сутенерам Республики Ливан.