На Николаевщине обнаружили задушенной в собственном доме владелицу магазина

В поселке Березнеговатое Николаевской области в субботу, 24 декабря, обнаружили мертвой местную жительницу.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили постоянные читатели.

По их словам, около 16:00 тело женщины нашли в ее собственном доме. Известно, что она являлась владелицей местного магазина.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Николаевской области подтвердили данную информацию. Труп 64-летней женщины нашла ее подруга, которая забеспокоилась, что она с утра не выходила на связь и не вышла на работу. Зайдя в дом, она обнаружила мертвой хозяйку дома, в котором все было перевернуто «верх дном».

По предварительным данным женщина умерла в результате удушения, однако более детальная информация будет известна в результате судебно-медицинской экспертизы.

Также пока неизвестно, было ли мотивом убийства ограбление, так как неизвестно, пропало ли что-то из дома – в нем женщина жила сама.

На месте работает следственно-оперативная группа Березнеговатского районного отделения полиции.

Напомним, несколько дней назад в том же Березнеговатском районе Николаевской области, в селе Сергеевка, 20 декабря в доме на улице Набережной обнаружили тело 42-летней женщины со следами насильственной смерти.