В Одессе задержали воров, которые «обчистили» квартиру замглавы райадминистрации - суд не счел нужным их арестовать

Сотрудники уголовного розыска задержали двух граждан, которые подозреваются в краже ценных вещей из квартиры первого заместителя главы Малиновской райадминистрации Одессы Екатерины Миховой, но суд их выпустил.

Об этом сообщает издание «Думская», со ссылкой на собственные источники в прокуратуре.

Как пишет издание, жилище чиновницы в жилмассиве «Радужный», который находится на окраине Одессы, обокрали 19 декабря.

"По информации наших собеседников, оттуда вынесли норковые шубы, много драгоценностей и другие предметы роскоши. Полиция сработала оперативно, и вчера предполагаемых преступников задержали вместе с частью краденого", - пишет издание.

Прокуратура настаивала на отправке задержанных в следственный изолятор, но судья Овидиопольского райсуда Одесской области Владимир Кочко посчитал, что для этого оснований нет.

В итоге подозреваемым была избранна мера пресечения, не связанная с ограничением свободы и их освободили прямо в зале суда.