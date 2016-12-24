Саакашвили презентовал в Одессе свою книгу под названием «Пробуждение силы» или «Уроки Грузии — для будущего Украины»

23 декабря, в библиотеке имени Грушевского экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили представил одесситам свою новую политическую партию и книгу, которую он написал.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации.

Первая презентация книги «Пробуждение силы» или «Уроки Грузии — для будущего Украины» издательства «Фолио» состоялась во Львове еще 17 сентября на Форуме издателей. С тех пор, по словам Саакашвили, продано уже 2000 экземпляров.

"Сейчас ее продают даже те магазины, которые сначала боялись. Эта книга о том, как Грузия полностью поменялась. Хотя у них другой, кавказский менталитет, но они очень похожи на нас и их опыт будет нам полезен", — считает бывший губернатор.

По мнению Саакашвили, Украина идет к экономическому и финансовому краху, а так называемая децентрализация ни к чему не привела.

"Мы провели децентрализацию дерибана, коррупции и бардака. ИГИЛ разрушает Пальмиру. Одесские власти уничтожают Южную Пальмиру. И по масштабам разрушений их действия не уступают. Чтобы не терпеть, мы начали самоорганизовываться. Это уже 25 тысяч новых людей", — заявил политик.

Бывший глава области уверен, что когда настанет время выборов, украинцы будут голосовать за новую силу.