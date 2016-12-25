На Одесчине пограничники были вынуждены открыть огонь при задержании контрабандистов

В Одесской области пограничники для того, чтобы задержать контрабандистов, были вынуждены открыть огонь.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, пограничники Белгород-Днестровского отряда с помощью технических средств наблюдали движение двух человек из Кучурганского лимана. Неизвестные лица с помощью саней перемещали с территории сопредельного государства контрабандные табачные изделия.

С прибытием на место пограничного наряда один из правонарушителей с неизвестным металлическим предметом в руках пытался напасть на правоохранителей. Так как на устные предупреждения нарушитель не реагировал, пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов вверх из огнестрельного оружия. Заметив решительность действий охранников границы, правонарушители обратились в бегство в сторону Молдовы.

Учитывая хрупкое состояние льда и высокую опасность перемещения по нему, пограничники на лед не выходили и правонарушителей не преследовали.

В дальнейшем, в ходе проверки местности, на берегу лимана были обнаружены три ящика сигарет иностранного производства.

Обнаруженные почти полторы тысячи пачек сигарет доставлены в отдел и будут переданы фискальной службе. Мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению, продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось о том, как на Волыни пограничники с применением оружия пресекли попытку перемещения сигарет через границу.