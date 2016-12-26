Нардеп от «Народного фронта» увидел знак в «Слуге народа» и начал сбор денег на «поход» в президенты

Юрий Тимошенко Народный депутат Украины от «Народного фронта» Юрий Тимошенко заявил о намерении баллотироваться в президенты и просит всех, кто его поддерживает, пожертвовать на будущий залог в 2,5 миллиона гривен.

Соответствующее заявление он опубликовал у себя на странице в социальной сети Facebook.

«Главное не бояться. У них миллионы, а у нас батальоны. У них власть, но их меньше пяти процентов. У нас мозоли на руках, но нас больше чем девяносто процентов», - написал он.

По его словам, у него «в судьбе было много пророчеств, знамен и знаков», которые все сбылись.

«А о депутатстве и будущем президентстве, когда в Украине о таком еще и не думалось, первый знак получил еще летом в 1979 году, а последний - это весь сериал «Слуга народа». Потому что именно об этом я мечтал такие долгие годы своей жизни в каждый тяжелый момент для государства, думая почему-то всегда одно и то же: «Эх, была бы моя воля», - признался он.

При этом он опубликовал номер карты «ПриватБанка», куда просил присылать пожертвования.