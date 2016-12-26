В Николаеве мужчина оказал сопротивление патрульным – на наго надели наручники и нашли наркотики

В воскресенье, вечером 25 декабря, патрульные заприметили подозрительного мужчину, а когда решили провести его досмотр, то николаевец попытался оказать сопротивление правоохранителям.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.

«Около 22:00, на улице Малой Морской патрульные заметили мужчину, который при появлении служебного автомобиля резко присел и хотел скрыться. Во время общения с 28-летним жителем Заводского района Николаева, правоохранители заметили, что он очень нервничает. Патрульные сообщили ему, что собираются провести поверхностную проверку, после чего он хотел оттолкнуть инспектора и уйти, поэтому пришлось надеть на него наручники», – говорится в сообщении.

Также в патрульной полиции уточняют, что в кармане на рукаве куртки нашли у мужчины два полиэтиленовых пакетика. В одном из них находилась растительное вещество с характерным запахом конопли, а в другом – бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

На место происшествия патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции.

Напомним, патрульные полицейские с погоней задержали николаевца, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и обнаружили в салоне его автомобиля два свертка с веществом, похожим на коноплю.